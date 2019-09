Kryzys demograficzny, wyższe płace na Ukrainie i giełdowa katastrofa JSW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2019 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

1. Cięcia stóp nie wsparły hossy

Choć w samym lipcu liczba urodzeń w Polsce była najwyższa od blisko dwóch lat i przewyższyła liczbę zgonów po raz pierwszy od września ubiegłego roku, to przyrost naturalny w okresie od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r. był głęboko ujemny, osiągając najniższą wartość co najmniej od 2003 r. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Czerwień na rynku kryptoaktywów. W ciągu 12 godzin bitcoin potaniał o 16 proc., ethereum o prawie 20 proc., a bitcoin cash – o 25 proc. Główne kryptowaluty pociągnęły za sobą niemal wszystkie tzw. altcoiny - pisaliśmy w środę.

Powszechnie wiadomo, że nie byłoby 5-procentowego wzrostu gospodarczego w Polsce gdyby nie imigranci z Ukrainy. Pisałem kiedyś o szacunkach, które to potwierdzają. Naturalne jest zatem, że potencjalny gwałtowny odpływ ukraińskich pracowników byłby dla polskich firm poważnym wstrząsem - czytamy w tekście Ignacego Morawskiego.

Awans do grona rynków rozwiniętych nie powstrzymał odpływu spółek z GPW. Na koniec września 2018 roku na głównym rynku notowanych było 470 spółek, teraz jest ich 460, plus dwie kolejne są na wylocie. Przez ostatnie 12 miesięcy miało miejsce ledwie sześć debiutów (z czego pięć to przejścia z NewConnect), co jest jednym z najgorszych pod tym względem okresów w historii GPW.

JSW to w 2019 roku jednak z najgorszych spółek warszawskiej GPW. Firma, która odrodziła się jak feniks z popiołów, znów przeżywa na giełdzie ciężkie chwile.

W ciągu pierwszej połowy tego roku w rządowym serwisie powroty.gov.pl odnotowano więcej zapytań od emigrantów rozważających ponowną przeprowadzkę do Polski niż w całym roku 2018. Najczęściej szukają informacji na temat świadczeń przysługujących po powrocie do kraju.

KWS