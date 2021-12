Krytyczny błąd Alexy Amazona mógł kosztować dziecko życie

fot. Tyler Nottley / / Shutterstock

"Podłącz ładowarkę do telefonu mniej więcej do połowy, a następnie dotknij monetą odsłoniętych metalowych części wtyczki" - taką komendę od Alexy, asystenta głosowego Amazona miała usłyszeć 10-letnia dziewczynka. Na szczęście do tragedii nie doszło, choć mógł porazić ją prąd. Jak zapewnia koncern, błąd został już naprawiony.

Matka dziewczynki, Kristin Livdhal całą sprawę opisała na Twitterze. "Wykonywaliśmy kilka fizycznych wyzwań tj. leżenie i przewracanie się z butem na stopie, które zaproponował na YouTubie jeden z nauczycieli wychowania fizycznego. Tego dnia była nieciekawa pogoda, a moja córka po prostu chciała zagrać" - poinformował rodzic. Dziewczynka poprosiła więc Alexę o "wyzwanie do zrobienia". Wtedy maszyna zasugerowała jej udział w wyzwaniu, "które znalazła w sieci". Słysząc treść poleconego zadania, Kristin Livdhal zaczęła krzyczeć "Nie Alexa nie!". Później opisywała, że jej córka jest zbyt mądra, by wykonać tego typu wyzwanie, co jednak może nie powstrzymać innych dzieci.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8 — Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021

Po krótkim śledztwie okazał się, że "zadanie" z włożeniem do połowy wtyczki od ładowarki telefonu i dotknięcie jej monetą zaczęło krążyć na TikToku i innych serwisach około rok temu. Metale, w tym także monety, przewodzą prąd, a włożenie ich do gniazdek elektrycznych może spowodować porażenie prądem, skutkujące utratą palców czy przedramion lub pożar domu.

Jak twierdzi Amazon, firma zaktualizowała swojego asystenta głosowego, gdy tylko dowiedziała się o błędzie. "Zaufanie, jakie żywią nasi klienci, jest dla nas najważniejsze. Alexa ma na celu dostarczanie klientom dokładnych, istotnych i pomocnych informacji. Gdy tylko zdaliśmy sobie sprawę z błędu, podjęliśmy szybkie działania, by go naprawić" - poinformował koncern w swoim oświadczeniu przesłanym BBC.

To nie pierwsza taka wpadka Alexy. Przed świętami sieć obiegł filmik, w którym przedszkolak zapytal asystenta "czy renifery latają?" Alexa odpowiedziała zgodnie z prawdą, że nie. W tym momencie chłopiec wybuchł płaczem, mówiąc "a więc Gwiazdor nie istnieje".

aw