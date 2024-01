Kryptowaluty triumfują. ETF na bitcoina zatwierdzony przez SEC

Po wielu latach starań podejmowanych przez różne firmy z branży finansowej, SEC zatwierdził pierwsze ETF-y typu spot na bitcoina. To wydarzenie otwiera nowy rozdział w historii kryptowalut i może być przełomem dla ich rynku.

fot. Goami / / Shutterstock

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów i pomimo incydentu z włamaniem na konto SEC na platformie X, 10 stycznia doszło do zatwierdzenia wszystkich 11 funduszy ETF typu spot na bitcoina, oczekujących na decyzję regulatora. Większość emitentów złożyła wnioski o przyspieszenie procedury, co umożliwi im jednoczesne uruchomienie produktów 11 stycznia.

Wśród zatwierdzonych ETF-ów na bitcoina znalazły się:

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Bitwise Bitcoin ETP Trust

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Franklin Bitcoin ETF

Grayscale Bitcoin Trust

Hashdex Bitcoin ETF

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

iShares Bitcoin Trust

Wisdomtree Bitcoin Trust

Valkyrie Bitcoin Fund

VanEck Bitcoin Trust

Przewodniczący SEC Gary Gensler zaznaczył w oświadczeniu, że zatwierdzenie ETF-ów nie oznacza poparcia dla bitcoina i branży kryptowlaut. Urzędnik dodał, że Komisja Giełd i Papierów Wartościowych nadal podtrzymuje, że są to niestabilne i ryzykowne aktywa. Podkreślił, że zgoda SEC dotyczy jedynej kryptowaluty, która nie podlega prawu związanemu z papierami wartościowymi, czyli bitcoina.

Decyzja o zatwierdzeniu ETF-ów początkowo nie przełożyła się na wzrost kursu bitcoina, który spadł poniżej poziomu 45 000 dolarów. Następnie nastąpiło odbicie i kryptowaluta znalazła się na krótko powyżej 47 500 dolarów. Aktualnie po kolejnej korekcie jej kurs oscyluje w okolicach 46 000 dolarów. Możemy więc obserwować zjawisko sprzedaży faktów.

Kurs bitcoina - ostatnie 7 dni (Coinmarketcap)

Rekordy biło za to ethereum, którego kurs zyskał wczoraj 11%. Druga największa kryptowaluta osiągnęła wczoraj najwyższy poziom od maja 2022 roku i jest wyceniana aktualnie na prawie 2600 dolarów.

Kurs ethereum na przestrzeni ostatniego roku (Coinmarketcap)

Dlaczego ETF BTC ma tak duże znaczenie?

Profesor ekonomii Krzysztof Piech zauważa, że temat bitcoinowych ETF-ów jest dyskutowany już od dłuższego czasu, ponieważ pierwsze wnioski w sprawie ich zatwierdzenia zostały złożone kilka lat temu. Na pytanie o to dlaczego ich kwestia budzi takie emocje, odpowiada, że kluczem jest otwarcie rynku kryptowalut na dopływ nowych środków.

- Takie fundusze mogłyby przyjmować środki na zakup bitcoinów pochodzące od klientów instytucjonalnych z rynku regulowanego. Na razie są one odcięte od rynku kryptowalut, natomiast wydanie zgody przez nadzór finansowy w Stanach Zjednoczonych na uruchomienie ETF-ów na bitcoina, umożliwiłoby duży dopływ środków instytucjonalnych do rynku kryptowalut. Stąd tak duża ekscytacja opinii publicznej, ponieważ to może oznaczać zwiększony popyt na bitcoina i w konsekwencji być może również na inne kryptowaluty - komentuje prof. Piech.

Zagraniczni komentatorzy podzielają opinię, że zatwierdzenie ETF-u radykalnie poszerzy dostęp do pierwszej kryptowaluty. Według rozmówców agencji Reutera popyt na nowy produkt może sięgnąć kilkudziesięciu miliardów dolarów. Zdaniem kryptowalutowej firmy NYDIG będzie to nawet 30 mld dolarów. Dave Mazza, dyrektor ds. strategii w Roundhill Investments szacuje, że do funduszy ETF na bitcoina napłynie od 3 do 55 mld dolarów w ciągu najbliższych 5 lat.

Poszczególni dostawcy rozpoczęli walkę o klientów i starają się przyciągnąć ich obniżając prowizje. Według ostatnich informacji startujące dziś ETF-y na bitcoina będą miały następujące koszty: