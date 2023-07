Finał najgłośniejszej sprawy w branży kryptowalut. Kurs XRP eksplodował

Kryptowalutowe media donoszą o porażce Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wyrok w sprawie SEC kontra Ripple doprowadził do eksplozji na rynkach krypto i wzrostu akcji spółek związanych z branżą, ale czy jest odpowiedzią, której oczekiwano? Tu pojawiają się komplikacje.

13 lipca po godzinie 17:00 czasu polskiego zapadł wyrok w sprawie SEC kontra Ripple Labs. Tocząca się od 2,5 roku sprawa była pilnie śledzona przez kryptowalutowych inwestorów z całego świata. Sąd w San Francisco orzekł w czwartek, że wtórna sprzedaż i dystrybucja tokenów XRP indywidualnym inwestorom nie naruszyła federalnego prawa papierów wartościowych. Sprzedaż instytucjonalną uznano jednak za jego złamanie. Ignorując drugi fakt, rynek kryptowalut eksplodował.

Po ogłoszeniu decyzji sądu XRP niemal podwoił swoją wartość, zyskując w szczytowym momencie 96% i dobijając do niewidzianego od marca 2022 roku poziomu 0,93 dol. W ciągu ostatniej doby zaraz po nim najmocniej zyskują czołowe kryptowaluty wskazane przez SEC jako papiery wartościowe. Polygon wzrósł o ponad 17%, cardano 25%, lido DAO 27%, solana 30%, a stellar 56%.

Bitcoin umocnił się o 3,1%, przebijając poziom 31 000 dol., podczas gdy ethereum zyskało 7,25%, pokonując próg 2000 dol.

Wyrok wpłynął także na notowania spółek z branży cyfrowych aktywów. Akcje Coinbase, największej giełdy kryptowalut w USA toczącej prawną wojnę z SEC, zakończyły sesję na Nasdaq, zyskując 24,5% i zameldowały się na poziomie 107 dolarów. Spółka nie była tak wyceniana od kwietnia 2022 roku, czyli początku bessy na rynku krypto.

Sąd stwierdził, że cała sprzedaż XRP oferowana nabywcom instytucjonalnym stanowiła ofertę i sprzedaż kontraktu inwestycyjnego, ponieważ ci mieli wystarczającą wiedzę i doświadczenie, żeby rozumieć związek między ceną tokena a wynikami firmy, która go emituje.

Sprzedaż XRP szerokiej publiczności oraz rozdawanie tokenów zostało uznane za czynności niespełniające kryteriów pozwalających mówić o złamaniu prawa papierów wartościowych. Sąd uzasadnił, że tego rodzaju "niewyrafinowani" nabywcy nie mogli być świadomi oświadczeń i kampanii marketingowych firmy, wpływających na cenę jej tokenów.

Wyrok nie jest najgorszym scenariuszem dla branży kryptowalut, ale zdecydowanie nie rozwiązuje jej problemów. Bardzo wiele projektów startowało na rynku, zaczynając od sprzedaży swoich tokenów dużym instytucjonalnym graczom. Spółki otrzymały odrobinę jasności, ale pojawiły się także nowe znaki zapytania. Od orzeczenia sądu może odwołać się nie tylko SEC.

Preston Byrne, prawnik i doradca spółek technologicznych, komentował na Twitterze, że wbrew pozorom proces wcale się nie skończył. Jego zdaniem Ripple Labs nie zadowoli się częściowym zwycięstwem, ponieważ sytuacja spółki pozostaje ciężka. Uznana za naruszenie prawa papierów wartościowych instytucjonalna sprzedaż XRP opiewała na miliardy dolarów.

The summary judgment ruling is a split decision where the judge takes the view that primary sales of tokens are investment contracts and secondary sales and distributions to e.g. employees are not.



In the precedents we have, the SEC has moved against schemes early enough that…