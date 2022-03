Kryptoinwestycje w wieku 89 lat. Portret inwestora na podstawie danych XTB

XTB opublikowało dane statystyczne dotyczące użytkowników inwestujących w kryptowaluty za pośrednictwem ich platformy. W 2021 r. najchętniej handlowaną kryptowalutą wśród klientów XTB nie był bitcoin, a ethereum - stworzony przez pochodzącego z Rosji programistę.

Obecna kapitalizacja rynku kryptowalut to blisko 1,9 biliona dolarów. W listopadzie ubiegłego roku, kiedy bitcoin był wyceniany na ponad 67 tys. dolarów, globalny rynek kryptowalut przekroczył 3 biliony dolarów. Inwestorzy mają do dyspozycji ponad 18 tys. różnych kryptowalut, a do najpopularniejszych należą bitcoin, ethereum, binance czy ripple.

Inwestowanie w kryptowaluty istotnie zyskało na popularności w ostatnich dwóch latach. Decentralizacja sieci, demokratyzacja pieniądza, gigantyczne wzrosty notowań – takie hasła przyciągnęły szerokie grono inwestorów. Mimo że jeszcze kilka lat temu wiele państw zastanawiało się, jak uregulować zdecentralizowany rynek, o potencjalnym zakazie kryptowalut mówił swego czasu premier Morawiecki, to rozwój sieci, projektów i popularność oraz skala rynku raczej przekonują rządzących do uznania rzeczywistości niż jej negowania. 14 marca Parlament Europejski zagłosował przeciwko zakazowi kryptowalut takich jak bitcoin czy ethereum. O braku zakazu ze strony USA mówili jesienią ubiegłego roku przewodniczący SEC i prezes Fedu.

Technologia blockchain okazała się też efektywna w szybkiej pomocy finansowej dla Ukrainy, która dzięki otwartości swojego rządu na ten rynek skutecznie mogła korzystać ze wsparcia przesyłanego za pomocą sieci. Ostatnio prezydent Ukrainy podpisał rozporządzenie ustanawiające kryptowaluty legalnym środkiem płatniczym.

Ukraine has legalized the crypto sector — @ZelenskyyUa signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine. pic.twitter.com/lqqO1J9r1k