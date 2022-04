Kruk szacuje zysk netto w I kw. na 244 mln zł

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Kruk szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 244 mln zł, co oznacza wzrost o 92 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Przed rokiem, w pierwszym kwartale 2021 r., zysk netto Kruka wyniósł 127,2 mln zł.

"Biorąc pod uwagę wysoki poziom spłat, wielkość inwestycji i szacunek zysku netto pierwszego kwartału, to rok zapowiada się intensywnie i pracowicie. Na każdym z rynków aktywnie uczestniczymy w przetargach i nieustannie pracujemy nad doskonałością inwestycyjną, operacyjną i transformacją cyfrową. Jesteśmy dziś międzynarodową grupą z mocnymi operacjami we Włoszech i Hiszpanii. Jednocześnie kładziemy bardzo duży nacisk i uwagę na zmiany w obszarze szeroko-pojętego IT. Technologia i doskonalenie analiz to dziś kluczowy temat, nad którym intensywnie pracujemy" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Piotr Krupa.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym, którego publikacja planowana jest na 28 kwietnia. (PAP Biznes)

doa/ osz/