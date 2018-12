Kruk chce wypracować 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto w '24

Kruk chce wypracować 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 roku - podała spółka w komunikacie. Windykator poinformował jednocześnie, że zakończył przegląd opcji strategicznych i zdecydował o pozostaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2017 roku zysk netto grupy Kruk wzrósł do 295 mln zł z 248,7 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakłada, że w 2018 roku zysk wzrośnie o 24 proc. do 366 mln zł. Średnia prognoz analityków wskazuje ponadto wzrost zysku o 16,5 proc. w 2019 roku (do 426,3 mln zł) i 6,3 proc. w 2020 roku (do 453,2 mln zł).

Jak podano w komunikacie prasowym spółki, w ramach zakończonego przeglądu opcji strategicznych władze Kruka rozważały dwa równorzędne scenariusze: pozostanie na GPW lub pozyskanie inwestora finansowego i powrót do sektora prywatnego.

"Zarząd Kruka przeprowadził analizę w ramach przeglądu opcji strategicznych i zdecydował, że optymalną strukturą rozwoju dla spółki będzie pozostanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W opinii zarządu polska giełda pozostaje atrakcyjnym miejscem, szczególnie dla dużych i uznanych spółek (mimo przejściowych zawirowań)" - napisano w komunikacie.

Kruk ocenia, że jako spółka publiczna może mieć dostęp do tańszego finansowania, niż gdyby był spółką prywatną. Władze spółki uznały ponadto, że w obecnej sytuacji na rynku kapitałowym i rynku długu, potencjalne wezwanie na akcje Kruka nie odzwierciedlałoby fundamentalnej wartości spółki.

Kruk zakłada, że nie będzie potrzeby dokapitalizowania spółki do 2024 roku, z wyjątkiem programów motywacyjnych zatwierdzanych przez walne zgromadzenie.

Spółka zapowiada ponadto konserwatywne podejście do zadłużenia, istotnie poniżej obecnego kowenantu 4-krotności zadłużenia finansowe netto do tzw. gotówkowej EBITDA. Na koniec trzeciego kwartału wskaźnik ten wyniósł 2,3.

Intencją zarządu Kruka jest, by spółka wypłacała dywidendę w okresie obowiązywania strategii tj. w latach 2019-2024, jednakże "rekomendacje wypłaty dywidendy będą ustalane każdorazowo, biorąc pod uwagę plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową grupy kapitałowej Kruk".

Z zysku za 2017 rok spółka wypłaciła akcjonariuszom 5 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel cały ubiegłoroczny zysk netto (29,5 mln zł) oraz 64,5 mln zł z kapitału zapasowego. Wcześniej dwa lata pod rząd spółka wypłacała po 2 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

kuc/ osz/