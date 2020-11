Krótsza służba przygotowawcza przy rekrutacji do wojska

fot. Wojciech Król / MON

Skrócenie służby przygotowawczej i możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do służby w komisji właściwej dla miejsca rekrutacji i naboru to zmiana, która wejdzie w życie 5 listopada – poinformowało we wtorek Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

Biuro przypomniało też, że z końcem października zaczęły obowiązywać inne rozporządzenia ułatwiające rekrutację, w tym powoływanie do terytorialnej służby wojskowej.

Na oczątku września MON o 140 dni skróciło okres rekrutacji (trwa on obecnie maksymalnie 50 dni), umożliwiło też aplikację do służby przez portal internetowy i kontakt z wojskowymi centrami rekrutacji (WCR).

W najbliższy czwartek wejdzie w życie rozporządzenie ministra obrony ułatwiające powoływanie do zawodowej służby wojskowej osób, które zdecydowały się na nią podczas pełnienia czynnej służby (np. w trakcie ćwiczeń, przeszkolenia lub w WOT).

Żołnierze pełniący tę służbę będą mogli już w trakcie jej trwania wystąpić o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Wniosek będą mogli złożyć do dowódcy jednostki wojskowej, w której chcą służyć. Będą też mogli zapoznać się z wykazem wolnych stanowisk służbowych i odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą jednostki wojskowej, w której ubiegają się o wyznaczenie na stanowisko służbowe; rozmowa będzie mogła odbyć się w sposób zdalny.

Również 5 listopada wchodzi w życie rozporządzenie szefa MON zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej. Skraca ono czas pełnienia służby przygotowawcze dla ochotników do służby w korpusie szeregowych do 30 dni, a kandydat będzie mógł złożyć wniosek do komendanta wojskowej komisji uzupełnień właściwej dla miejsca rekrutacji i naboru (np. wojskowego centrum rekrutacji - WCR), a nie tej, w której ma stały meldunek. WCR to miejsce spotkania kandydata do służby z przedstawicielami administracji wojskowej, powoływane na dzień lub dwa dni w wybranej miejscowości. W tym czasie ochotnik przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie i psychologiczne. Do połowy października w całym kraju WCR zorganizowano 164 razy, zgłosiło się do nich 2800 ochotników, kolejnym 4000 wyznaczono terminy wizyt.

Na początku września MON uruchomiło internetowy portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl, przez który można składać wnioski o przyjęcie do służby wojskowej. W ciągu 14 dni kandydat otrzymuje informację, kiedy i w którym WCR ma się stawić, by dopełnić formalności i przejść badania.

Przez półtora miesiąca ponad 10 tys. osób skorzystało z tej drogi składania wniosków o powołanie do służby, zarejestrowano blisko 15 tys. kont.

Główne zadanie powołanego w styczniu br. Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" to opracowanie koncepcji optymalizacji procesu rekrutacji do wojska. Biuro jest organizatorem m.in. takich programów jak "Paszport" (dla organizacji proobronnych), "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", "Oddziałów Przygotowania Wojskowego" (dla uczniów szkół średnich) oraz programu "Legia Akademicka" (dla studentów).(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ godl/