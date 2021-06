Krótsza kolejka do spadku. Rząd szykuje zmiany w dziedziczeniu

Resort sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją prawa spadkowego. Największe zmiany dotkną dalszych krewnych, terminów na odrzucenie bądź przyjęcie spadku czy dziedziczenia przez dłużników alimentacyjnych.

Najnowsze ustalenia resortu sprawiedliwości opisała Inga Stawicka z "Dziennika Gazety Prawnej". Jak czytamy, przyjęcie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości jest planowane na IV kwartał 2021 r.

Krótsza lista spadkobierców

Resort podjęte prace uzasadnia chęcią odciążenia sądów, które są przytłoczone dużą liczbą spraw spadkowych. Postępowanie przedłuża się w szczególności w sytuacji, kiedy trzeba poszukiwać dalekich krewnych, którzy w rzeczywistości nie mieli kontaktu ze zmarłym. Chodzi o przypadki, gdy na mocy ustawy mają dziedziczyć zstępni dziadków, którzy nie dożyli otwarcia spadków.

Według projektu nowych przepisów krąg spadkobierców ustawowych miałby być ograniczony i wyłączy się z niego dalszych zstępnych dziadków spadkodawcy. Spadkodawca nadal, pisząc testament, będzie miał możliwość zarządzać swoim majątkiem inaczej, niż przewiduje to kolejność dziedziczenia.

Dłuższy czas na odrzucenie spadku

Pracownicy resortu sprawiedliwości zwrócili też uwagę na problem związany z terminami. Jak czytamy w "DGP", oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (albo długu) składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku. Jeżeli spadkobierca nie zrobi nic, będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. A to oznacza odpowiedzialność także za ewentualne długi.

Często sytuacja takiego dziedziczenia dotyczy dzieci, w których imieniu kroki musi podjąć jej opiekun prawny, a wymaga to zgody sądu, którą uzyskuje się w odrębnym postępowaniu. "DGP" zauważa, że takie sprawy nie mają jednak charakteru priorytetowego, dlatego niejednokrotnie zdarzało się, że termin na złożenie oświadczenia upływał, zanim zakończono postępowanie. Zaproponowano więc, by termin na złożenie oświadczenia ulegał zawieszeniu na czas toczącej się w sądzie sprawy.

Dłużnik alimentacyjny nie odziedziczy spadku

Interesujące zmiany szykuje resort w katalogu przesłanek niegodności dziedziczenia. Jak się okazuje, z dziedziczeniem może mieć problem... dłużnik alimentacyjny. Jak bowiem czytamy w uzasadnieniu projektu, "powszechnie brak jest bowiem zgody na to, aby majątek spadkodawcy, będący niejednokrotnie dorobkiem jego całego życia, przeszedł po jego śmierci na osobę, która swoim celowym działaniem uniemożliwiała zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego spadkodawcy".

Przeczytaj także Wcale nie tak łatwo napisać testament. Oto jakie problemy mogą czyhać na piszącego

KWS