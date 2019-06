Kropiwnicki z RPP: Nowy szef MF jest dobrym prawnikiem, ale to nie wystarcza, by odpowiadać za finanse państwa

Nowy minister finansów Marian Banaś jest dobrym prawnikiem, ale to nie wystarcza, by odpowiadać za finanse państwa - ocenił we wtorek na blogu członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Jego zdaniem, wejście byłej minister finansów Teresy Czerwińskiej do zarządu NBP to bardzo dobra wiadomość.

"Pani Teresa Czerwińska przechodzi do pracy w Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. To bardzo dobra wiadomość dla NBP. Pani Czerwińska jest bardzo kompetentną ekonomistką" - napisał członek RPP.

"Pan Marian Banaś objął stanowisko ministra finansów. To gorsza wiadomość zwłaszcza dla naszego rządu. Pan Banaś jest dobrym prawnikiem, ale to nie wystarcza, by odpowiadać za finanse naszego państwa. Było już kilka przykładów, kiedy niefachowcowi wydawało się, że przeczytanie kilku tekstów z obszaru ekonomii i polityki gospodarczej wystarcza. Nie wystarcza. B. premier, pan Kazimierz Marcinkiewicz deklarował swoje „wielkie zainteresowanie ekonomią” i wykorzystał wpływy polityczne, by stać się przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Rozbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Londynie. Wiedza w zakresie języka angielskiego była u niego porównywalna. Polska nie odniosła korzyści z tej nominacji, a kompromitujące wieści docierały do naszego kraju nieustannie. Kiedy prawniczka „z doświadczeniem w kierowaniu bankiem centralnym” została tam wydelegowana przez rząd RP do pracy w Zarządzie, szef tego banku powierzył jej… sprawy kadrowe. Dla jasności: nie śmiałbym się ubiegać o stanowisko ministra sprawiedliwości – mimo, że zajęć z prawa miałem na studiach więcej niż p. Banaś z ekonomii" - dodał.

4 czerwca prezydent Andrzej Duda powołał Mariana Banasia na stanowisko ministra finansów. Banaś zastąpił na tym stanowisku Teresę Czerwińską, którą prezydent tego samego dnia powołał na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Przed objęciem teki ministra finansów Banaś był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Banaś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979). W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 r. egzaminem sędziowskim oraz aplikację NIK-owską. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego (2009-2010).

Doradzał ministrowi spraw wewnętrznych w okresie rządu Jana Olszewskiego. W latach 1992–2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na różnych stanowiskach (m.in. głównego specjalisty i doradcy prawnego). Od 21 listopada 2005 r. do 2 stycznia 2008 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, od 28 listopada 2005 także szefem Służby Celnej.

Pod koniec maja Kropiwnicki poinformował PAP Biznes, że z powodów zdrowotnych nie weźmie udziału w posiedzeniach RPP w czerwcu i w lipcu. (PAP Biznes)

