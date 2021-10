Kropiwnicki (RPP): Październikowy ruch RPP wystarczający, aby przyhamować poziom inflacji

fot. Filip Błażejowski / / FORUM

Październikowy ruch RPP wystarczający, aby przyhamować poziom inflacji - powiedział w telewizji Biznes 24 członek RPP Jerzy Kropiwnicki.

"Sądzę, że to będzie wystarczający środek, aby przyhamować poziom inflacji" - powiedział.

Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej, wbrew oczekiwaniom rynku, podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb do 0,50 proc., lombardową o 50 pb do 1,0 proc., redyskontową weksli do o 40 pb do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc. (PAP Biznes)

