Królowie giełdy z Kongresu. Politycy z USA lepsi niż zarządcy funduszy

W ubiegłym roku amerykańscy kongresmeni zarobili na giełdzie miliony dolarów, pobijając skutecznością zarządców funduszy inwestycyjnych. Podejmując decyzje wpływające na rynki, wykorzystali swoją uprzywilejowaną pozycję. Rekordzista osiągnął prawie 240% zwrotu.

Poczynaniom amerykańskich polityków na giełdzie od dłuższego czasu przygląda się portal Unusual Whales, którego raporty odbiły się w mediach tak szerokim echem, że doprowadziły w minionych latach do zmian w 6 ustawach dotyczących handlu na rynkach finansowych. Medium monitoruje transakcje kongresmenów, a jego podsumowanie za 2023 rok objęło zasięgiem 118 nazwisk z pierwszych stron gazet.

W Kongresie zasiada 535 członków (100 w Senacie oraz 435 w Izbie Reprezentantów). W 2023 r. na giełdzie inwestowała więc 1/5 członków obu izb amerykańskiego parlamentu. Unusual Whales zauważa, że jest to znaczący spadek w porównaniu z latami 2020 - 2022, kiedy odsetek inwestujących kongresmenów stanowił ok. 1/3. Przyczyniło się do tego przejście na emeryturę wielu polityków aktywnych na rynkach.

Zupełnie odwrotnie niż w przypadku zwykłych zjadaczy chleba, odsetek zarabiających na rynkach finansowych wynosił wśród amerykańskich kongresmenów ok. 80%. W minionym roku na giełdzie handlowało więcej Republikanów, ale Demokraci pobili ich zarówno pod względem skuteczności jak i liczby zawartych transakcji. Politycy z partii Joe Bidena osiągnęli w 2023 r. średni zwrot w wysokości 31,18%. Republikanie 17,99%. Łącznie amerykańscy kongresmeni zgłosili wykonanie około 11 000 transakcji o wartości mogącej przekraczać 1 miliard dolarów.

Stopa zwrotu z inwestycji na giełdzie Demokratów i Republikanów - 2023 r. (Unusual Whales)

Najczęściej kupowanymi akcjami przez Republikanów w Izbie Reprezentantów były:

ConocoPhillips,

Tyson Foods Inc,

Alphabet,

NGL Energy Partners.

Demokraci w Izbie Reprezentantów wybierali najchętniej akcje spółek technologicznych, takich jak:

Apple,

Microsoft,

Alphabet.

Najlepsi z najlepszych

Biorąc pod uwagę średnią, portfele akcji należące do kongresmenów pobiły indeks S&P 500 osiągając w ubiegłym roku stopę zwrotu na poziomie 24,81%. Unusual Whales podkreśla, że obliczenia opierają się na publicznie zgłoszonych transakcjach oraz jego autorskim rejestrze, w którym śledzi na bieżąco stan posiadania poszczególnych polityków.

Portal zauważa jednak, że jego szacunki “są konserwatywne” i wielu kongresmenów nie zgłasza prawidłowo swoich transakcji do Biura ds. Etyki. Jako przykład nieprawidłowości podano Nancy Pelosi, która oznaczyła źle swoją grudniową transakcję na akcjach Nvidii. Demokratka ujawniła ją jako opcję sprzedaży, podczas gdy w rzeczywistości była to opcja call.

Kongresmenem, którego portfel osiągnął w zeszłym roku największy zwrot okazał się Brain Higgins. Akcje należące do polityka zyskały 238,9%. Wchodząc w szczegóły wygrana polityka Partii Demokratycznej staje się jednak znacznie mniej spektakularna. Portfolio Higginsa składa się wyłącznie z akcji Nvidii, które kupił za 100 tys. dolarów w 2021 roku.

Drugie miejsce w rankingu zajął Republikanin Mark Green. Jego zwrot z inwestycji wyniósł 122,2% i to pomimo postawienia na początku roku shorta na ETF-ie na indeks S&P 500. Polityk szybko zamknął nieudaną transakcję księgując niewielkie straty. Na trzeciej pozycji ze zwrotem na poziomie 107,6% uplasował się Garret Graves z Partii Republikańskiej.

Po przeciwnej stronie zestawienia znalazł się Warren Davidson, którego portfel akcji stracił na wartości 77%. Za nieszczęście kongresmena odpowiadały akcje spółki Workhorse, których kurs spadł w ubiegłym roku o ok. 80%. Republikanin nie odrobił lekcji z dywersyfikacji.

Rekordzistą pod względem liczby zawartych transakcji na giełdzie został w ubiegłym roku Ro Khanna. Kongresmen z Partii Demokratycznej wykonał ponad 4250 operacji. Przekłada się to na prawie 17 zleceń na sesję. Polityk osiągnął przy tym stopę zwrotu w wysokości 12,7%.

Najbardziej aktywni kongresmeni na giełdzie (Unusual Whales)

Niezwykły przypadek Nancy Pelosi

Raport Unusual Whales poświęcił sporo przestrzeni Nancy Pelosi, która znalazła się na dziewiątym miejscu wśród najlepszych traderów w Kongresie. Portal przypomniał, że latem 2022 roku polityczka kupiła akcje Nvidii za miliony dolarów, przed tym gdy administracja Bidena przegłosowała projekt ustawy o półprzewodnikach, co znacząco podniosło ich wartość.

Informacja wzburzyła opinię publiczną, Pelosi sprzedała akcje (z zyskiem) i przedstawiła propozycję ustawy zakazującej handlu na rynku osobom zasiadającym w Kongresie. Projekt określany przez Unusual Whales jako słaby i pełen luk prawnych, nie zyskał szerszego poparcia. Pelosi odczekała kilka miesięcy i wróciła do handlu na giełdzie 22 grudnia 2022 r. Pod koniec 2023 zaczęła ponownie kupować akcje Nvidii (tak samo jak jej mąż). W zeszłym roku osiągnęła na rynku zwrot na poziomie 65,5%.

Inną interesującą postacią przywołaną w raporcie Unusual Whales jest republikański senator Thomas "Tommy" Tuberville. Polityk ujawnił w sierpniu 2023 r. posiadanie kontraktów terminowych na pszenicę, kukurydzę, soję i bydło o wartości 250 000 dolarów. Jego inwestycja zaczyna nabierać sensu, gdy do równania dodamy fakt, że Tuberville zasiada w Senackiej Komisji ds. Rolnictwa, Żywienia i Leśnictwa.

Polityk shortował także akcje różnych spółek technologicznych. Jeśli wyszedł w dobrym momencie, krótka pozycja na Tesli mogła przynieść mu 5-krotny zwrot. Konserwatywne obliczenia Unusual Whales zakładają jednak, że senator uzyskał w zeszłym roku 17% stopy zwrotu. Oznaczałoby to, że pomimo zakulisowej wiedzy, nie udało mu się pokonać indeksu S&P 500.

Co ciekawe na początku 2023 roku powstały dwa fundusze ETF inwestujące w papiery wartościowe kupowane lub sprzedawane przez członków Kongresu oraz ich małżonków (oddzielne dla Demokratów i Republikanów). Ich uruchomienie to efekt współpracy Unusual Whales z dostawcą ETF-ów Subversive. Nazwy obu produktów to:

NANC: Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF.

KRUZ: Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF.

Od momentu uruchomienia w lutym 2023 roku, ETF NANC osiągnął 19,87% zwrotu. KRUS radził sobie w tym czasie słabiej, zyskując 9,38%.

Polscy politycy i giełda

Jak nauczyło nas ostatnie 30 lat demokracji, oba słowa politycy i giełda zazwyczaj nie idą w parze. W przeciwieństwie do swoich amerykańskich odpowiedników, polscy parlamentarzyści unikają rynku akcji i wolą kupować nieruchomości. Jak pisywaliśmy w tekście "Dziesięć mieszkań i jedna spółka. Te akcje są w portfelach posłów", po przejrzeniu zeznań podatkowych polityków pod koniec poprzedniej kadencji, na giełdzie inwestowało 6,3% spośród posłów zasiadających w Sejmie.

Przekładając to na liczby, akcje w swoich portfelach posiadało jedynie 29 polskich parlamentarzystów. W niektórych przypadkach miały one jednak wartość kilku złotych. Śledzenie inwestycji dokonywanych przez naszych posłów jest jednak o tyle trudne, że informacje na ten temat znajdują się wyłącznie w składanych raz do roku oświadczeniach majątkowych i nie mają oni obowiązku zgłaszać ich w innych miejscach.