Królował nie tylko Orlen. Na horyzoncie silny dolar, inflacja i pogarszające się dane z Polski

Wiosennie za oknem, a na rynkach... Na naszym domowym podwórku prym wiódł Orlen, który przestawił swoją strategię i plan zarobków "miliona co minutę". W szerszym kontekście Turcja nie zaskoczyła, choć samej sobie sprawiła niespodziankę, a Fed może sobie dopisać 1 punkt do starcia z rynkami.

fot. YULIA_988 / / Shutterstock

Najnowsza edycja prognoz walutowych przyniosła delikatną poprawę postrzegania złotego przez rynkowych ekspertów. O ile jednak zmalały szanse na euro po 5 zł, o tyle prawie nikt nie oczekuje spadku kursu dolara poniżej 4 zł.

Przez ostatni miesiąc doszło do istotnego przesunięcia w górę rynkowych oczekiwań względem stóp procentowych w Rezerwie Federalnych. To mały sukces przedstawicieli Fedu, którym udało się złamać „gołębie” oczekiwania uczestników rynku.

Rezerwa Federalna

Ostatni kwartał 2022 r. przyniósł znacznie słabsze od notowanych w poprzednich kwartałach wzrosty średnich cen transakcyjnych mieszkań. Na największych polskich rynkach pierwotnych pojawiły się nawet dawno niewidziane spadki – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Choć w lutym oficjalnie raportowana inflacja CPI w Turcji znów spadła, to nadal utrzymuje się na nieakceptowalnie wysokim poziomie. I zapewne nie zmieni tego kolejna obniżka stóp procentowych nad Bosforem.

W 2022 r. Polacy dołożyli do swoich portfeli inwestycyjnych obligacje oszczędnościowe za niespełna 28 mld zł, prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. W tym roku ten wynik będzie bardzo trudno powtórzyć, na co wskazują wyniki sprzedaży w styczniu i lutym.

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Raport i nowa strategia PKN Orlen posługują się wielkościami idącymi w setki miliardów złotych. Te opisują przychody, inwestycje i możliwości finansowe koncernu multienergetycznego. Czy to jednak pełny obraz potencjału przychodowego spółki?

Pod koniec minionego roku polska gospodarka skurczyła się w porównaniu do poprzedniego kwartału najmocniej w XXI w., pomijając lockdownowy II kwartał 2020 r. Wzrost PKB Polski w ujęciu rocznym nadal podbijała akumulacja zapasów, a dodatkowo wsparła go słabość importu. Zmniejszyła się za to konsumpcja.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Najnowsze dane z Półwyspu Iberyjskiego wpisują się w ciąg negatywnych inflacyjnych niespodzianek. Coraz więcej wskazuje na to, że dezinflacja nie będzie na tyle szybka i trwała, jak na to liczono jeszcze jesienią.

Po raz pierwszy w najnowszej historii spada zadłużenie Polaków z tytułu kredytów hipotecznych. Nie jest to jednak jedyna ważna zmiana, którą opisuje najnowszy raport AMRON-SARFiN. Załamaniu sprzedaży towarzyszy przesunięcie w preferencjach klientów.

AMRON-SARFiN

Przełom lutego i marca przyniósł dalszy spadek cen oleju napędowego, któremu towarzyszyły wciąż bardzo wysokie ceny benzyn. Te ostatnie na światowych giełdach są niemal równie drogie co w listopadzie.