Królowa Elżbieta II nie żyje

Dziś po południu, w zamku Balmoral, w wieku 96 lat zmarła Królowa Elżbieta II. Karol, najstarszy syn Elżbiety II, został po jej śmieci następcą tronu. London Brigde is down...

"Królowa zmarła w spokoju w Balmoral dziś po południu. Król Karol i królewska małżonka pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro powrócą do Londynu" - w tak lakonicznym komunikacie Pałac Buckingham poinformował o śmierci władczyni.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W