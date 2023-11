Król krypotowalut uznany za winnego. "To jedno z największych oszustw finansowych w historii USA"

Po trwającym miesiąc procesie przed sądem w Nowym Jorku Sam Bankman-Fried, określany jako król kryptowalut, został uznany za winnego oszustwa i defraudacji pieniędzy. Jury przekazało werdykt zaledwie po czterech i pół godziny od rozpoczęcia obrad.

fot. JANE ROSENBERG / / Reuters / Forum

- Sam Bankman-Fried dopuścił się jednego z największych oszustw finansowych w historii Ameryki. Stworzył wielomiliardowy program, którego celem było uczynienie go królem kryptowalut - tak werdykt skomentował amerykański prawnik Damian Williams w BBC News. I dodawał, że w tej sprawie zawsze chodziło o kłamstwa, oszukiwanie i kradzież, a "my nie mamy do tego cierpliwości".

Koniec procesu obrazuje oszałamiający upadek 31-letniego miliardera. Sam Bankman-Fried został aresztowany w zeszłym roku po bankructwie jego firmy FTX, która zarządzała giełdą kryptowalut i kryptowalutowym funduszem hedgingowym. Prokuratorzy oskarżyli go o okłamanie inwestorów i pożyczkodawców oraz kradzież miliardów dolarów z giełdy kryptowalut FTX, co znacznie przyczyniło się do przyspieszenia jej upadku. Łącznie postawiono mu siedem zarzutów oszustw i prania brudnych pieniędzy.

Prokurator: Sam Bankman-Fried wiedział, że robi źle

Prokuratura przedstawiła m.in. dowody na to, że firma Alameda Research, zajmująca się handlem kryptowalutami FTX, otrzymywała depozyty w imieniu jej klientów, w czasie gdy tradycyjne banki nie pozwalały jej otworzyć u siebie konta. Zamiast chronić fundusze, do czego Bankman-Fried się wielokrotnie zobowiązywał, wydawał je na spłaty pożyczkodawców Alamedy, zakup nieruchomości, dokonywanie inwestycji i wpłacanie darowizn na cele polityczne. Kiedy giełda FTX zbankrutowała w listopadzie ubiegłego roku, Alameda była jej winna 8 mld dolarów.

- Wziął pieniądze, wiedział, że to złe. Mimo to zrobił to, ponieważ uważał, że jest mądrzejszy i lepszy, że uda mu się wybrnąć z tej sytuacji - tak w mowie końcowej króla kryptowalut opisał zastępca prokuratora USA Nicolas Roos.

Trzej jego przyjaciele i bliscy współpracownicy, w tym była dziewczyna Caroline Ellison, przyznali się do winy i zgodzili się składać zeznania przeciwko królowi kryptowalut w zamian za łagodniejsze wyroki.

Prawnicy pracujący nad sprawą upadłościową FTX twierdzą, że udało im się odzyskać zdecydowaną większość brakujących pieniędzy.

Linia obrony "w dobrej wierze"

Sam Bankman-Fried nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Choć przyznał w sądzie, że popełniał błędy, to zawsze podkreślał, że działał w dobrej wierze. W sądzie jego obrońcy przedstawili go jako kujona - matematyka, który był oszołomiony szybkim rozwojem swojej firmy, co "nie jest przestępstwem". Sam oskarżony twierdził także, że współpracownicy zataili przed nim dziurę finansową, o której miał dowiedzieć się dopiero na kilka tygodni przed upadkiem FTX.

Werdykt skomentowali w imieniu klienta jego prawnicy, mówiąc, że szanują decyzję jury, ale są nią rozczarowani. - Pan Bankman-Fried utrzymuje, że jest niewinny i będzie w dalszym ciągu energicznie zwalczać stawiane mu zarzuty - dodają.

Po werdykcie jury grozi mu nawet kilkadziesiąt lat więzienia. Dokładny wyrok usłyszy 28 marca przyszłego roku.

Branża kryptowalut czekała z niecierpliwością na ten wyrok

Bankman-Fried był postrzegany jako wręcz sztampowy wzór problemów sektorze kryptowalut. Przed aresztowaniem wielokrotnie widziany był w otoczeniu celebrytów. Chętnie cytowany był także w mediach.

Jak na razie nie zanosi się, by Kongres uchwalił nowe przepisy dotyczące kryptowalut. Zdaniem prawników uchwalenie ich zmniejszyłoby liczbę przestępstw, które miały miejsce m.in. w przypadku FTX. W najbliższym czasie to właśnie sądy będą musiały się zajmować podobnymi sprawami.