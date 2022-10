Król Karol sprzedaje ulubieńców królowej. Koniec z wyścigami?

fot. Andrew Milligan / / PA Images

Just Fine i Love Affairs, jedne z ulubionych koni wyścigowych królowej, zostaną wystawione na aukcję. Nie one jedyne. Jedna trzecia rumaków ze stajni monarchini zmieni właściciela. Taką decyzję podjął król Karol III, po tym jak odziedziczył je po zmarłej matce.

Jeszcze w tym miesiącu 12 najcenniejszych koni z królewskich stajni, które były oczkiem w głowie królowej Elżbiety II, a przez to stały się jednymi z najlepszych na świecie, zostaną sprzedane na aukcjach w Newmarket Tattlesalls. To około jedna trzecia wyścigowej stajni monarchini, do której należało 37 najszybszych koni. Wśród wystawionych na sprzedaż jest Just Fine trenowany przez Sir Michaela Stoute'a, który jako pierwszy koń wygrał gonitwę już dla nowego króla. Na aukcję trafi również Love Affairs. Dwa dni przed śmiercią monarchini zwyciężył w gonitwie na Goodwood Circut.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, które docierają do mediów ze stadniny Royal Sandringham, mówi się nawet o "zamknięciu działalności hodowlanej na 3 lata". To spowoduje, że królewska stajnia bardziej będzie się nadawała do muzeum niż na tory - komentują eksperci.

Jednak część królewskich informatorów dementuje te wiadomości. Twierdzą oni, że Karol, co prawda zmniejszy liczbę koni, ale rodzina królewska nie zrezygnuje zupełnie z wyścigów konnych. - Chcemy, by tradycja związków z Royal Ascot nadal była żywa, także i ze względu na fakt, że była to jedna z pasji Jej Wysokości. Zmniejszy się jednak skala zaangażowania- dodaje "Daily Mail".

Obecnie Karol posiada 60 koni wyścigowych i 38 klaczy hodowlanych. W tym tylko roku spodziewanych jest około 30 źrebiąt, które osiągną horrendalne ceny jako "te ostatnie wyhodowane przez królową". Nic dziwnego, że zakupem interesują się już m.in. Saudyjczycy.

Królowa zwykle sprzedawała około siedmiu koni rocznie, więc planowana sprzedaż 12 w jednym miesiącu stanowi duży wzrost.

W ciągu swojego życia Elżbieta II zarobiła około 10 mln funtów na wyścigach. Monarchini finansowała z prywatnego skarbca wysokie koszty swojego końskiego hobby. Nie zawsze bowiem przynosiło ono zysk. Ostatni rok należał do jednego z najlepszych. Jej konie zwyciężyły aż 36 razy, zarabiając 590 tys. funtów.

Oprócz koni wyścigowych królowa posiada także 30 koni pokazowych. Pośmiertnie zdobyła nagrodę na pokazie Konia Roku nazwanym "Crufts for horses", która za życia zawsze jej umykała. Zdobył ją emerytowany koń wyścigowy First Reciever.

aw