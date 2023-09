Kremlowski przewoźnik oferuje innym liniom wycofane samoloty. Niektóre mają 20 lat

Rządowe przedsiębiorstwo Rossija obsługujące podróże rosyjskich oficjeli proponuje pasażerskim liniom lotniczym, by kupiły od niego samoloty Tu-214 przygotowane do spisania ze stanu; niektóre z tych maszyn mają ponad 20 lat - podał portal The Moscow Times.

fot. Vitaly Ilyasov / / Shutterstock

Nie jest jasne, ile samolotów miałoby zostać w ten sposób sprzedanych, ich cena również nie jest znana, ale źródła w branży uważają, że nie będzie ona wysoka - relacjonuje portal.

Według doniesień dziennika "Kommiersant", na które powołuje się The Moscow Times, najbardziej prawdopodobnym nabywcą są linie Red Wings należące do koncernu zbrojeniowego Rostiech (Rostec). Linie te dysponują dwoma samolotami Tu-204; jedna z tych maszyn ma 18, a druga - 20 lat.

Przedsiębiorstwo Rossija według stanu z 2022 roku dysponowało dziesięcioma samolotami Tu-214 różnych typów, z których dwa miały powyżej 20 lat. Teraz kremlowski przewoźnik ma otrzymywać nowe maszyny tego typu.

Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. kraje zachodnie nałożyły sankcje na rosyjskie linie lotnicze, w tym na głównego przewoźnika pasażerskiego - linie Aerofłot. Sankcje mają na celu ograniczenie Moskwie dostępu do części samolotowych produkcji zachodniej. Jednak, jak podał w maju br. dziennik "New York Times", dostawy części były kontynuowane (choć na niższym poziomie niż przed wojną), dzięki nielegalnym sieciom przerzucającym towary poprzez pośredników np. na Bliskim Wschodzie i w Azji. (PAP)

awl/ adj/