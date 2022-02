Kredyty konsumenckie w BPH. Sąd podtrzymał karę ponad 900 tys. zł

Minister finansów znów zawiódł oszczędzających

Ministerstwo Finansów ponownie nie zdecydowało się podnieść oprocentowania obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, mimo dobijającej do 10 proc. inflacji i kolejnych podwyżek stóp procentowych. Do marcowej oferty trafiły za to papiery premiowe, które dają nabywcom szansę wygrania nagrody w wysokości nawet 100 tys. zł.