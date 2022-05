Kredyty hipoteczne ze stałą stopą – nadchodzi czas dwucyfrowych stawek

fot. Sasun Bughdaryan / / Shutterstock

Stawki oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą nie przestają rosnąć. W maju zadebiutowały na rynku propozycje, gdzie wskaźnik jest już dwucyfrowy. Jeszcze kilka miesięcy temu takie wartości widywaliśmy tylko w ofertach kredytów konsumpcyjnych.

W majowej edycji rankingu kredytów hipotecznych kredytodawcy przygotowali symulacje dla zmiennego i okresowo stałego oprocentowania. Banki stworzyły obliczenia dla kupujących dom w zabudowie szeregowej na rynku wtórnym. Przyjęliśmy, że nieruchomość mieści się w gminie sąsiadującej z Krakowem. Do dyspozycji kupujących będzie 100 mkw. powierzchni użytkowej oraz 200 mkw. ogrodu.

Za dom para kredytobiorców zamierza zapłacić 680 tys. zł. Klienci mają na utrzymaniu dwójkę dzieci, a czteroosobowe gospodarstwo domowe ma co miesiąc do dyspozycji 11,5 tys. zł. 30-letnia kobieta pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony, w podobnej sytuacji jest jej 33-letni partner. Oba kontrakty dające utrzymanie kredytobiorcom zawarte zostały przed ponad rokiem.

Gospodarstwo nie będzie obciążone żadnymi zobowiązaniami kredytowymi. Klienci nie posiadają także negatywnych wpisów w historii kredytowej. Potencjalni kredytobiorcy zamierzają skorzystać z finansowania na 30 lat i wnieść 10- lub 20-procentowy wkład własny. Klienci są gotowi na zakup dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu (z wyjątkiem produktów inwestycyjnych). Symulacje przygotowano przy założeniu, że w grę wchodzi zatem sprzedaż krzyżowa (cross sell).

Stałe oprocentowanie przy 10-procentowej wpłacie własnej

W pierwszym scenariuszu klienci musieliby wpłacić 68 tys. zł, a kwota kredytu wyniosłaby 612 tys. zł. Warto wskazać, że w żadnym z banków kredytobiorcy nie posiadaliby odpowiedniej zdolności, by otrzymać finansowanie. Prezentujemy zatem symulacje „pro forma”, kredyt z okresowo stałą stopą i LTV 90 proc. nie byłby dostępny dla profilowych klientów.

Zestawienie kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem (kredyt na 612 tys. zł, LTV 90 proc., na 30 lat, dla profilowych kredytobiorców) Bank Okres obowiązywania stałej stopy Oprocentowanie Marża po okresie obowiązywania stałej stopy Rata równa (1) RRSO (2) Alior Bank PORÓWNAJ 7 lat 10,00% 2,50% 5 177 zł 9,95% Bank Millennium ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 9,05% Określana w umowie 4 946 zł 9,49% Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 8,56% 2,55% 4 735 zł 10,39% Credit Agricole PORÓWNAJ 7 lat 8,45% Określana w umowie 4 687 zł 9,18% mBank PORÓWNAJ 5 lat 9,20% 1,96% 5 012 zł 10,07% PKO BP (3) ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 8,17% 2,27% 4 673 zł 9,50% PKO BP (3) (4) ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 8,12% 2,22% 4 652 zł 9,45% Santander Bank PORÓWNAJ 5 lat 8,79% 2,89% 4 832 zł 9,72% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (3) W pierwszych 12 miesiącach bank stosuje obniżone oprocentowanie, podano stawki po 12. miesiącu. (4) Oferta dla klientów posiadających ROR w banku od co najmniej 6 miesięcy. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 5-12.5.2022 r.

Jeszcze w marcu zdecydowana większość symulacji, przygotowanych dla tego samego profilu klienta, zakładała stawkę oprocentowania okresowo stałego na poziomie poniżej 7 proc. W majowym zestawieniu widzimy po raz pierwszy propozycję ze wskaźnikiem dwucyfrowym. To efekt podwyżek stóp procentowych, które miały miejsce w międzyczasie, a także oczekiwań rynku, co do kształtowania się stóp w przyszłości.

O tym, jak olbrzymie zmiany zaszły na rynku od jesieni 2021 r. świadczyć może fakt, że jeszcze w październiku maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek wynosiło 7,2 proc. Tyle kredytodawcy życzyli sobie wówczas zazwyczaj za wypożyczenie środków w najdroższych, niezabezpieczonych typach produktów (np. kartach kredytowych). Stawki dla kredytów hipotecznych zbliżone były do 2,5-3 proc.

Stałe oprocentowanie przy 20-procentowej wpłacie własnej

W drugim scenariuszu kwota kredytu wynosi 544 tys. zł, a wkład własny powiększa się do 136 tys. zł. Klienci nie otrzymaliby finansowania, z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową, w dwóch instytucjach – Banku Pocztowym oraz Banku Ochrony Środowiska.

Zestawienie kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem (kredyt na 544 tys. zł, LTV 80 proc., na 30 lat, dla profilowych kredytobiorców) Bank Okres obowiązywania stałej stopy Oprocentowanie Marża po okresie obowiązywania stałej stopy Rata równa (1) RRSO (2) Alior Bank PORÓWNAJ 7 lat 9,64% 2,30% 4 138 zł 8,86% Bank BPS PORÓWNAJ 5 lat 8,00% 2,19% 4 140 zł 9,00% Bank Millennium ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 8,45% Określana w umowie 4 163 zł 8,84% Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 8,36% 1,94% 4 131 zł 10,17% Bank Pocztowy PORÓWNAJ 5 lat 8,97% 2,19% 4 366 zł 10,68% BNP Paribas Bank ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat lub 10 lat 8,70% 2,55% 4 263 zł 9,39% BOŚ PORÓWNAJ 5 lat 10,00% 1,99% 4 776 zł 9,58% Credit Agricole PORÓWNAJ 7 lat 7,90% Określana w umowie 3 956 zł 8,58% ING Bank Śląski ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 8,44% 1,90% 4 156 zł 9,07% mBank PORÓWNAJ 5 lat 8,70% 1,46% 4 260 zł 9,53% PKO BP (3) ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 7,50% 1,60% 3 809 zł 8,65% PKO BP (3) (4) ZAPYTAJ

W BANKU 5 lat 7,45% 1,55% 3 791 zł 8,60% Santander Bank PORÓWNAJ 5 lat 7,89% 1,79% 3 950 zł 8,64% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (3) W pierwszych 12 miesiącach bank stosuje obniżone oprocentowanie, podano stawki po 12. miesiącu. (4) Oferta dla klientów posiadających ROR w banku od co najmniej 6 miesięcy. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 5-12.5.2022 r.

W majowych symulacjach dwie instytucje, PKO BP i Santander Bank, zaproponowały profilowym klientom niższą stawkę w kredycie „stałoprocentowym” niż w jego zmiennym odpowiedniku. W pierwszym przypadku różnica wynosiła 0,53 pp., a w drugim – 0,18 pp. W większości przypadków stawka z zamrożonym oprocentowaniem była wyższa niż przy konstrukcji „WIBOR plus marża”, lecz różnice nie przekraczały 1 pp.