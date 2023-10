Kredyty frankowe i mediacje w KNF. Podano nowe dane o ugodach

W III kwartale 2023 roku 2604 spraw dotyczących mediacji dotyczących kredytów CHF zakończyło się zawarciem ugody, natomiast 1165 spraw zakończyło się brakiem ugody - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe Komisji Nadzoru Finansowego, przy której działa Sąd Polubowny.

fot. Fedor Selivanov / / Shutterstock

Według wcześniejszych danych w II kwartale 2023 roku zawarciem ugody w sprawie kredytów CHF zakończyło się 4,1 tys. postępowań, a brakiem ugody 1,6 tys. postępowań.

Komisja zwróciła uwagę, że dane dotyczące liczby postępowań zakończonych zawarciem ugody lub jej brakiem, dotyczą nie tylko postępowań zainicjowanych w tych kwartałach, ale również w okresach wcześniejszych, a przedstawione dane mogą ulec zmianie.

W 2022 r. zakończonych zostało łącznie 22239 mediacji dotyczących tego typu kredytów, z czego w 14980 postępowaniach doszło do zawarcia ugody, a 7259 postępowań zakończyło się bez zawarcia ugody.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Część banków przedstawiła klientom możliwość zawierania ugód w oparciu o warunki zaproponowane przez KNF. (PAP Biznes)

seb/ ana/