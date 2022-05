Kredyty bez wkładu własnego - banki w blokach startowych. "Zainteresowanie jest spore"

/ Shutterstock

Lada dzień na rynku zadebiutują nowe kredyty hipoteczne – z rządową gwarancją wkładu własnego. Górnym limitem zapewnianej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji będzie kwota 100 tys. zł. Jak wskazuje ekspert Expander Advisors, zainteresowanie programem jest spore.

26 maja wchodzi w życie ustawa regulująca program gwarancji i dopłat do kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy, którzy spełniają podstawowy zestaw wymogów (m.in. nie posiadają prawa do nieruchomości mieszkalnej, chyba że wychowują już co najmniej dwójkę dzieci), będą mogli się starać o objęcie gwarancją części zaciąganego zobowiązania. Gwarancja zastąpi wymagany przez banki wkład własny i obejmie od 10 do 20 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Od 27 maja banki, które zechcą przyłączyć się do programu, będą mogły zawierać umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Lada moment nowe produkty pojawią się zatem w ofertach kredytodawców.

– Zainteresowanie tym programem jest spore. Trudno jednak określić, jaka będzie popularność w praktyce. Żaden bank nie pokazał jeszcze oferty tego typu kredytu. Przypuszczam, że może być zbliżony do ofert w ramach poprzedniego programu "Mieszkanie dla młodych". Wtedy marża była o 0,2-0,4 pp. wyższa od standardowych kredytów mieszkaniowych. Aktualnie mamy informację z czterech banków na temat uczestnictwa w programie, z czego trzy potwierdziły, że będą miały ten produkt w ofercie. Pozostałe banki nie wydały jeszcze oficjalnej informacji na ten temat – wskazuje Krystian Misztal, Starszy Ekspert Finansowy Expander Advisors.

– Problemem mogą być też dość niskie limity cen mieszkań. Na szczęście pojawiła się zapowiedź ich podwyższenia. Największym hamulcem będzie natomiast bardzo niska zdolność kredytowa. Już teraz jest ona mniej więcej o połowę niższa niż jeszcze w wrześniu biegłego roku, a po kolejnych podwyżkach stóp procentowych będzie dalej spadała. Nie wiadomo więc, czy osoby zainteresowane programem będą mogły otrzymać kredyt na taką kwotę, która pokryje całą cenę mieszkania czy domu. Warto jednak porównywać oferty banków i jeżeli się okaże, że jakiś bank odmawia nam przyznania kredytu, to być może inny nam go przyzna. Warto skorzystać z usług pośrednictwa pozwalających szybko porównać oferty wielu banków – komentuje Misztal.

Jak wskazywaliśmy na łamach Bankier.pl, program będzie wkrótce modyfikowany. Limity cen nieruchomości przewidziane w systemie gwarancji bardzo ograniczą możliwość nabycia mieszkań i domów w większości lokalizacji. "Na rynku wtórnym średnie ceny transakcyjne poniżej ustawowych limitów zanotowano w I kw. 2022 r. w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Poznaniu i Zielonej Górze" –wskazywał w analizie Marcin Kaźmierczak.