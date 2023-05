Trudniej o kredyt i to nie tylko mieszkaniowy. Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów

Na II kw. 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów - wynika z cyklicznej ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym". Banki oczekują spadku popytu w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw, ale oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne.

"Na II kwartał 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów oraz oczekują dalszego spadku popytu na długoterminowe kredyty dla przedsiębiorstw, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne i krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw" - napisano.

NBP podał, że pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym skłoniły banki do zaostrzenia polityki kredytowej banków w I kwartale 2023 r. w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw i konsumpcyjnych.

"Spadek popytu we wcześniejszych kwartałach i obniżenie przez UKNF zaleceń co do wyznaczania zdolności kredytowej przyczyniły się natomiast do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Towarzyszył temu znaczny wzrost popytu na kredyt w tym segmencie rynku" - napisano.

Kredyty dla przedsiębiorców

Polityka kredytowa: Brak zmian kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzenie dla MSP uzasadniane pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym; brak istotnych zmian warunków kredytowania.

Popyt na kredyt: spadek popytu na kredyty (z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw), uzasadniany spadkiem zapotrzebowania na finansowanie inwestycji.

Oczekiwania na II kwartał 2023 r.: zaostrzanie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, większy dla MSP; spadek popytu na kredyty długoterminowe, a w przypadku kredytów krótkoterminowych wzrost ze strony dużych przedsiębiorstw.

Kredyty mieszkaniowe

Polityka kredytowa: zmiana trendu i złagodzenie polityki kredytowej motywowane spadkiem popytu na kredyty mieszkaniowe i obniżeniem przez UKNF kryteriów wyznaczania zdolności kredytowej, przy jednoczesnym zwiększeniu marży kredytowej na kredyty o podwyższonym ryzyku i pozostałe kredyty.

Popyt na kredyt: powszechny wzrost popytu odnotowany w 3/4 próby; zmiany pod wpływem prognoz odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz złagodzenia kryteriów i warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

Oczekiwania na II kwartał 2023 r.: zaostrzenie polityki kredytowej oraz dalszy wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

Kredyty konsumpcyjne

Polityka kredytowa: ponowne zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej (największe spośród badanych rodzajów kredytów) motywowane m.in. pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym; nieznaczne zmiany warunków kredytowania, w tym zwiększenie marży kredytowej.

Popyt na kredyt: niewielki wzrost popytu m.in. na skutek pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych.

Oczekiwania na II kwartał 2023 r.: kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej i dalszy wzrost popytu.

