Kredyt zero procent na pierwsze mieszkanie i dopłata do wynajmu. Propozycje KO dla młodych

Jednozmianowość i zapewnienie opieki psychologicznej w szkołach, odwołanie Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka, kredyt zero procent na pierwsze mieszkanie oraz dopłata do wynajmu mieszkania - to postulaty zaprezentowane we wtorek przez posłanki Koalicji Obywatelskiej.

fot. SeventyFour / / Shutterstock

Podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji pt. "Konkrety dla młodych" posłanka KO Kinga Gajewska przekonywała, że jej formacja proponuje młodym konkretne rozwiązania. "Jeżeli chcesz pracować, nie zapłacisz podatku. Do 6 tys. złotych młody człowiek nie zapłaci żadnego podatku (...). My nie będziemy chcieli zarabiać na młodych, którzy chcą pracować" - podkreśliła.

Poinformowała, że wśród proponowanych konkretów dla młodych znajduje się również: jednozmianowość w szkołach od 2025 roku oraz zapewnienie opieki psychologicznej w szkołach, usunięcie Mikołaja Pawlaka ze stanowiska RPD, przywrócenie telefonu zaufania dla młodych, kredyt zero procent na pierwsze mieszkanie dla osób do 45. roku życia oraz odwoła w wysokości 600 zł do wynajmu mieszkania.

"To stanie się po wygranych wyborach, zapewniamy. W ciągu pierwszych 100 dni te konkrety będą realizowane" - oświadczyła.

Inna posłanka KO Aleksandra Gajewska mówiła o tym, że "państwo ma roztaczać przed młodymi osobami możliwości rozwojowe i wyciągać do młodych pomocną dłoń". Podkreśliła, że propozycje KO zmierzają do tego, żeby młodzi "mogli się rozwijać, mieli perspektywy i czuli się bezpiecznie".

"Młodzi muszą mieć osoby, które walczą o ich interesy i mówią w ich imieniu. Dzisiaj tej roli nie spełnia Rzecznik Praw Dziecka, który w czasie pandemii - zamiast współpracować z organizacjami pozarządowymi - rozpoczął walkę z jedną z przedstawicielek takiej organizacji, która wskazywała na bardzo ważne potrzeby osób młodych w aspekcie psychicznym, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Tu, zamiast podjąć współpracę, rzecznik Pawlak postanowił iść na walkę" - oceniła.

Dodała, że RPD "nie ma zajmować się chorą ideologią, ma wspierać młodych". "By mieć dostęp do rzecznika, mamy gotowe propozycje ustawowe, w których zmienimy to, jak ma funkcjonować cały urząd rzecznika, to jak mają funkcjonować jego zastępcy" - powiedziała.

Gajewska zaznaczyła, że - jeśli KO wygra wybory - kolejną kwestią, którą się zajmie, będzie dostęp do telefonu zaufania dla młodych. "Cały czas przypominamy: 116 111. Masz problem, potrzebujesz pomocy, musisz mieć dostęp do takiej pomocy przez telefon, zdalnie, tam, gdzie jej potrzebujesz. To bardzo istotne, by ten telefon był dostępny cały czas, by miał pełne finansowanie" - zaznaczyła. Zapewniła, że Koalicja Obywatelska będzie dążyła także do zapewnienia młodym możliwości zarobkowych i mieszkaniowych.

Autor: Iwona Żurek