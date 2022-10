Nawet 240 tys. zł dla przyszłych lekarzy. Trwa nabór wniosków o kredyt na studia medyczne

fot. Benoit Doppagne / / ZUMA Press

Studenci płatnych studiów medycznych mogą otrzymać nawet 240 tys. zł na czesne. Kredyt dostępny jest wyłącznie dla żaków polskich uczelni. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwenci kierunków lekarskich mogą umorzyć pożyczkę pod warunkiem przepracowania 10 lat i uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie priorytetowej.

Przyszli lekarze zdobywający wykształcenie na płatnych kierunkach studiów medycznych mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu gotówkowego. Żacy mają 21 dni od momentu rozpoczęcia danego semestru studiów na złożenie wniosków o kredyt na studia medyczne. Natomiast do 30 września 2022 r. wnioski o pożyczkę składać mogli studenci za rok akademicki 2021/2022. Preferencyjne kredyty na studia medyczne udzielane są obecnie tylko w Banku Pekao. Student może otrzymać poręczenie spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami.

Maksymalną kwotę kredytu na jeden semestr nauki ogłasza co roku minister właściwy do spraw zdrowia. W roku akademickim 2021/2022 wynosi ona 18 tys. zł, w roku akademickim 2022/2023, tj. od 1 października 2022 r., wynosi 20 tys. zł na semestr, czyli 4000 zł miesięcznie. Łącznie w ciągu 6 lat studiów otrzymać można do 240 tys. zł. Pożyczka jest celowa – pokrywa wyłącznie czesne za studia. Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku bezpośrednio na rachunek uczelni.

Umorzenie kredytu na studia medyczne

Płatne studia medyczne są realizowane w trybie niestacjonarnym lub wieczorowym. Zajęcia na uczelniach wyższych realizowane w tym modelu mają taki sam program studiów jak stacjonarne. Wyjątkiem są niższe progi punktowe przy rekrutacji.

Kredyt może być w całości umorzony pod warunkiem, że student przepracuje 10 lat w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów (okres ten może być skrócony, jeśli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową. W aktualnym wykazie (Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r.) wyznaczone zostały 22 priorytetowe dziedziny medycyny. Znalazła się tam m.in. psychiatria, pediatria, chirurgia ogólna, medycyna ratunkowa oraz onkologia i hematologia dziecięca. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia i bank kredytujący.

