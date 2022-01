Kredyt, karta kredytowa czy limit w koncie? Porównujemy produkty

fot. Shutterstock / / Shutterstock

Co jest lepsze – kredyt, karta kredytowa czy limit w koncie osobistym? Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Każdy z produktów ma swoich zwolenników i przeciwników. Dlatego tym razem zamiast tekstu opisującego każdy z produktów, mamy dla Państwa nietypowy format artykułu – dyskusję. Oddajemy głos zwolennikom każdego z rozwiązań. Werdykt zostawiamy czytelnikom.

W rozmowie biorą udział trzy osoby, a każda z nich opowiada się za innym produktem. Anna jest zwolenniczką tradycyjnych kredytów. Jej zdaniem taka forma pożyczania jest najprostsza i najłatwiej ją spłacić. Krzysztof uważa, że jeśli zadłużać się to tylko elastycznie – wybiera karty kredytowe. Z kolei Małgorzata jest podobnego zdania, ale twierdzi że lepszą formą pożyczania jest limit w koncie osobistym. Karty kredytowe jej zdaniem mają niezbyt czytelną konstrukcję. Kto ma rację?

Anna: Jeśli miałabym pożyczać na cele konsumpcyjne, to wybrałabym kredyt gotówkowy. Ma prostą konstrukcję i jasno rozpisany harmonogram spłat. Zazwyczaj wysokość raty jest taka sama w każdym miesiącu, więc wiem, czego mogę się spodziewać i jak rozplanować sobie domowy budżet. Wiem, że każda spłacona rata zmniejsza moje zadłużenie w banku. Wysokość rat może zależeć co prawda od aktualnej sytuacji rynkowej (zmiana stóp procentowych NBP), ale zakładając, że ta jest w miarę stabilna, sytuacja staje się przewidywalna. Poza tym kredyt ma jeszcze jedną zaletę – nie kusi, żeby zwiększać zadłużenie.

Krzysztof: Pytanie, czy jest to zaleta, czy wada. Jeśli korzystasz z karty kredytowej, możesz samemu zarządzać wysokością spłacanych rat i w razie potrzeby wykorzystać dodatkowe środki. Na przykład w awaryjnej sytuacji, jak popsuje ci się pralka. Kartę masz w portfelu pod ręką i w każdej chwili możesz po nią sięgnąć. A dodatkowo większość kart pozwala rozłożyć zadłużenie na stałe raty, więc i w ramach karty możesz korzystać z kredytu ratalnego.

Anna: Teoretycznie tak, ale dodaj jeszcze, że z karty musisz korzystać na co dzień, bo inaczej bank naliczy ci opłatę za brak aktywności. Czyli musisz sięgać po nią na codziennych zakupach, by nie płacić około 10 zł miesięcznie (w zależności od banku) za obsługę karty. A w ten sposób łatwo zejść pod kreskę więcej niż się planowało i poddać się impulsywnym zakupom. No i warto dodać, że kartą nie wypłacisz gotówki, bo się nie opłaca [bank od razu nalicza oprocentowanie – red.].

Krzysztof: Ale z drugiej strony możesz samemu elastycznie regulować wysokość spłacanej raty. Bank wymaga jedynie około 5 proc. spłaty kwoty minimalnej co miesiąc. Możesz spłacić minimum, albo więcej – w zależności od własnych preferencji. Możesz sobie przesunąć spłatę nawet o kilka miesięcy.

Anna: Ale to rozciąga zadłużenie w czasie i automatycznie zwiększa koszty kredytu.

Małgorzata: Dlatego ja jestem zwolenniczką tradycyjnego limitu w koncie osobistym. Masz go pod ręką podobnie jak kartę kredytową, ale płacisz tylko wtedy, gdy z niego korzystasz. Nie wykorzystasz środków z banku w danym miesiącu, to bank nie naliczy ci odsetek. Standardowy kredyt ma tę wadę, że musisz od razu zadłużyć się na wyższą kwotę i spłacać ją regularnie, niezależnie od twojej sytuacji finansowej. Karta zmusza z kolei do regularnego używania, a jej konstrukcja jest niezbyt czytelna dla przeciętnego użytkownika.

Krzysztof: Nie powiedziałaś jednak, że z kredytem w koncie też się wiąże stała opłata – co 12 miesięcy pobiera prowizję za odnowienie limitu w ROR. Ta z kolei wynosi około 2 proc., ale nie mniej niż określona kwota minimalna, np. 50-80 zł. Czyli na przykład od 10 tys. musisz co roku zapłacić 200 zł – korzystasz, czy nie.

Małgorzata: Z każdym kredytem wiążą się dodatkowe koszty. Zakładając jednak, że limit w ROR ma być produktem na awaryjne sytuacje, warto to rozważyć i zapłacić prowizję „za gotowość” banku do udzielenia finansowania od ręki. Ponadto limitu w ROR nie musisz brać od razu na tak wysoką kwotę – mi wystarczy 3-4 tys. zł. Wówczas prowizja za odnowienie jest znacznie niższa. A odsetki płacę tylko wtedy, gdy zejdę pod kreskę. Każda wpłata na konto zmniejsza moje zadłużenie i „zasypuje dołek”.

Anna: Wtrącę jeszcze swoje trzy grosze w obronie kredytu ratalnego. Nie z każdym kredytem wiążą się opłaty. Czasami sieci handlowe proponują kredyt na 0 proc. I jeśli nie dasz się wmanewrować w dodatkowe ubezpieczenia czy gwarancje, to rzeczywiście otrzymasz kredyt przy zerowym RRSO. Wówczas spłacasz jedynie część kapitałową raty.

Krzysztof: Z kredytu w ramach karty kredytowej też możesz korzystać bez ponoszenia kosztów. Każda karta ma bowiem okres bezodsetkowy. Po zakończonym okresie rozliczeniowym, np. na koniec miesiąca, masz jeszcze około 25 dni na spłatę zadłużenia. Jeśli wyrobisz się w terminie, bank nie naliczy żadnych odsetek. Czyli jeśli dokonasz zakupu na początku danego miesiąca (zakładając że okres rozliczeniowy pokrywa się z cyklem miesięcznym), to masz nawet 55 dni na spłatę zadłużenia bez odsetek.

Dodatkowo warto dodać, że w kartach kredytowych można trafić na wiele ciekawych promocji. Z reguły można uniknąć opłaty za korzystanie z karty w pierwszym roku. Do tego banki dokładają różnego rodzaju programy lojalnościowe i cashbacki – na czym sprytny użytkownik może dodatkowo zarobić. Karta kredytowa to produkt dla zdyscyplinowanych użytkowników.

Anna: Poruszyłeś ważną kwestię. Warto podkreślić, że zarówno kredyt w koncie, jak i karta kredytowa mogą powodować swojego rodzaju „uzależnienie” od środków z banku. Mając pod ręką zawsze dodatkowe pieniądze, macie poczucie że to wasze oszczędności. Trzeba bardzo dużej samodyscypliny finansowej, żeby nie zadłużyć się pod „korek” i nie ugrzęznąć w zadłużeniu na lata.

Z powyższej dyskusji można wysnuć wniosek, że nie ma idealnego produktu kredytowego. Każdy z nich ma inne cechy i może odpowiadać innemu profilowi klienta. Dlatego nie podejmujemy się wystawienia ostatecznego werdyktu. Ocenę zostawiamy Państwu – chętnie ją poznamy. Zapraszamy do komentowania tekstu.

Dla usystematyzowania wiedzy przygotowaliśmy poniższą tabelę opisującą najważniejsze cechy produktów.