Przepaść na 300 tys. zł. Tak banki oceniają zdolność kredytową

Para zarabiająca co miesiąc 7 tys. zł może zaciągnąć kredyt mieszkaniowy nawet na ponad 850 tys. zł, wynika z analizy Bankier.pl. Kilka banków zaoferuje jednak kwotę niższą aż o 300 tys. zł.

W marcowej edycji rankingu kredytów hipotecznych kredytodawcy przygotowali oferty dla bezdzietnego małżeństwa planującego zakup mieszkania na rynku wtórnym. Profilowi klienci to 32-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna. Oboje utrzymują się dzięki umowom o pracę na czas nieokreślony.

Przyjęliśmy, że para ma co miesiąc do dyspozycji łącznie 7 tys. zł. Klienci nie spłacają obecnie żadnych zobowiązań, a ich historia kredytowa nie zawiera negatywnych wpisów. Do tej pory kredytobiorcy wzorowo spłacali swoje długi.

Banki oszacowały maksymalną zdolność kredytową klientów w dwóch przypadkach. Pierwszy to 10-procentowa wpłata własna, czyli minimalna dopuszczalna przez kredytodawców. W drugim scenariuszu założono, że wkład własny jest „standardowy”, czyli wynosi 20 proc. ceny nieruchomości.

Maksymalna zdolność kredytowa przy 10-procentowym wkładzie własnym

Najwyższą kwotę w tym wariancie symulacji zaproponował Bank Pekao. Klienci mogliby liczyć nawet na 791 tys. zł kredytu hipotecznego. Rata zobowiązania pochłaniałaby wówczas około 47 proc. ich miesięcznych dochodów, a sfinansować można byłoby zakup mieszkania kosztującego do 879 tys. zł

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 90 proc., miesięczny dochód netto 7 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 10 proc. wkładu własnego) 1. Bank Pekao 791 600 zł 3 274 zł 46,8% 879 556 zł 2. Santander Bank 679 975 zł 2 904 zł 41,5% 755 528 zł 3. Alior Bank 662 056 zł 2 650 zł 37,9% 735 618 zł 4. Bank Millennium 648 000 zł 2 701 zł 38,6% 720 000 zł 5. Credit Agricole 644 335 zł 2 600 zł 37,1% 715 928 zł 6. mBank 628 369 zł 2 843 zł 40,6% 698 188 zł 7. BOŚ 613 235 zł 2 436 zł 34,8% 681 372 zł 8. PKO BP (2) 493 500 zł 2 033 zł 29,0% 548 333 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. (2) Oferta dla klienta stałego, z 6-miesięczną historią współpracy z bankiem. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 3-10.3.2021 r.

Bank Pekao był jedyną instytucją w zestawieniu, która zaprezentowała symulację zdolności kredytowej przewyższającą próg 700 tys. zł. Kwota powyżej 650 tys. zł byłaby dostępna dla profilowych kredytobiorców jeszcze w Santander Banku oraz Alior Banku.

Maksymalna zdolność kredytowa przy 20-procentowym wkładzie własnym

Wpłata 20 proc. ceny nieruchomości oznacza, że lista banków gotowych udzielić kredytu hipotecznego wydłuża się o kilka pozycji. Ponownie na czele znajduje się Bank Pekao, w którym klienci mogliby liczyć na finansowanie w kwocie sięgającej 856 tys. zł. Rata takiego kredytu hipotecznego wynosiłaby ok. 3,3 tys. zł.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 7 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 20 proc. wkładu własnego) 1. Bank Pekao 856 500 zł 3 318 zł 47,4% 1 070 625 zł 2. ING Bank Śląski 819 877 zł 3 214 zł 45,9% 1 024 846 zł 3. BNP Paribas Bank 811 279 zł 3 043 zł 43,5% 1 014 099 zł 4. Pekao Bank Hipoteczny 780 670 zł 2 980 zł 42,6% 975 838 zł 5. mBank 713 167 zł 2 878 zł 41,1% 891 459 zł 6. BOŚ 693 814 zł 2 684 zł 38,3% 867 268 zł 7. Santander Bank 679 975 zł 2 582 zł 36,9% 849 969 zł 8. Alior Bank 676 148 zł 2 637 zł 37,7% 845 185 zł 9. Credit Agricole 659 247 zł 2 591 zł 37,0% 824 059 zł 10. Bank Millennium 648 000 zł 2 464 zł 35,2% 810 000 zł 11. PKO BP (2) 530 200 zł 2 054 zł 29,3% 662 750 zł 12. Bank Pocztowy 521 000 zł 2 086 zł 29,8% 651 250 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. (2) Oferta dla klienta stałego, z 6-miesięczną historią współpracy z bankiem. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 3-10.3.2021 r.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się ING Bank Śląski proponujący profilowym kredytobiorcom 819 tys. zł. Trzecia lokata należy do BNP Paribas Banku, w którym kwota kredytu hipotecznego również przekraczałaby 810 tys. zł.

Rozpiętość szacunków banków jest znacząca. PKO BP i Bank Pocztowy oceniają zdolność kredytową klientów na sumę o ponad 300 tys. zł niższą niż Bank Pekao. W przypadku tych instytucji rata kredytowa nie przekroczyłaby progu 30 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.