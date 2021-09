Po hipoteki nadal kolejki – na decyzję kredytową trzeba poczekać kilka miesięcy

fot. Netrun78 / / Shutterstock

W okresie wakacyjnym czas oczekiwania na decyzję kredytową w bankach był rekordowo długi. Chociaż ustawa zakłada, że na odpowiedź powinniśmy czekać 21 dni, to terminy sięgały nawet 70 dni. Expander sprawdził dla Bankier.pl, czy kolejki po sezonie urlopowym się rozładowały.

Rekordowe zainteresowanie kredytami hipotecznymi, sezon wakacyjny i niedostateczna obsada w bankach – zbieg tych czynników spowodował, że w tym roku byliśmy świadkami „zapchania się” kredytodawców. Jak donosiliśmy na łamach Bankier.pl, w lipcu średni czas oczekiwania na decyzję sięgnął 2 miesięcy.

Sytuacja nie uległa znaczącej poprawie w sierpniu, kiedy czas przetwarzania wniosków liczony był w tygodniach. Po sezonie urlopowym zainteresowani kredytem hipotecznym nadal powinni być gotowi na długie oczekiwanie.

– Co prawda większość analityków wróciła już z urlopów, co powinno spowodować szybsze wydawanie decyzji kredytowych, ale rozładowanie kolejki jeszcze trochę potrwa. Być może w październiku sytuacja wróci do normy – wskazuje Jacek Pikor - zastępca dyrektora oddziału, ekspert finansowy Prestige w Expander Advisors.

BNP Paribas, Millennium, mBank – tam teraz najszybciej

Lista banków najszybciej radzących sobie z przetwarzaniem wniosków kredytowych zmienia się dynamicznie. – Obecnie banki z najsprawniejszym procesem to: Bank Millennium, mBank i BNP Paribas Bank. Nie oznacza to jednak, że każdy wniosek da się tam szybko przeprocesować. Dużo zależy np. od tego, czy jest to kredyt na zakup na rynku wtórnym czy na pierwotnym. Istotne znaczenie ma też źródło dochodu. Generalnie informuję klientów, że wniosek może być procesowany nawet do 3 miesięcy – komentuje Jacek Pikor z Expander Advisors.

Przypomnijmy, że ustawa o kredycie hipotecznym obowiązująca od lipca 2017 r. wyraźnie określa czas wydania decyzji kredytowej. „Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzja kredytowa), na trwałym nośniku, w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, w celu umożliwienia porównania warunków umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców, chyba że konsument wyrazi zgodę na wcześniejsze przekazanie decyzji kredytowej” (Art. 14. ust. 2 ustawy).

W zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego doprecyzowała, jak banki powinny rozumieć ustawowy obowiązek. Bieg terminu na przekazanie konsumentowi decyzji kredytowej przez kredytodawcę rozpoczyna się wraz ze złożeniem kredytodawcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej.

W praktyce banki mogą zatem rozpatrywać wniosek znacznie dłużej, chociażby żądając kolejnych dokumentów lub dzieląc proces na etapy wstępnej i ostatecznej decyzji. Kredytobiorcy muszą przygotować się na wydłużone oczekiwanie. W dokumentach podpisywanych przed staraniem o kredyt (np. umowie przedwstępnej) należy dać sobie pewien czasowy margines bezpieczeństwa uwzględniający kolejki u kredytodawców.