Zdolność w hipotekach nadal pnie się w górę

Analityk z Hreit: Do biur sprzedaży deweloperów wrócili kupujący Firmy budujące mieszkania nie są w stanie płynnie odpowiedzieć na potrzeby kupujących, którzy wrócili do biur sprzedaży - zauważa główny analityk Hreit Bartosz Turek. Jak dodał, od co najmniej kilku miesięcy topnieje oferta mieszkań w biurach sprzedaży deweloperów.