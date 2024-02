Zdolność kredytowa lekko w górę, ale różnice w bankach to nawet 400 tys. zł

W czterech instytucjach kredytobiorcy mający do dyspozycji co miesiąc 15 tys. zł mogą liczyć na ponad 1 mln zł kredytu hipotecznego. Maksymalne wykorzystanie zdolności może jednak oznaczać przeznaczenie ponad połowy dochodu na spłatę raty.

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

W lutowej edycji rankingu kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem podkreśliliśmy, że rynek przeżywa obecnie etap marazmu. Stawki proponowane przez banki zmieniają się w niewielkim stopniu, a kredytodawcy, którzy regularnie „majstrują” przy cennikach, nie trzymają się jednego kierunku. Efektem jest cenowa sinusoida w ofertach.

Podobne uwagi można sformułować po analizie symulacji banków dotyczących zdolności kredytowej. Zmiany w porównaniu ze styczniem są stosunkowo niewielkie. Sprawdzamy, na jaką kwotę finansowania można w tej chwili liczyć.

Symulacje dla rodziny „dwa plus jeden”

Podobnie jak w styczniu prezentujemy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 15 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 8 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 7 tys. zł miesięcznie. Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów.

Przyjmujemy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu. Prezentowane przez banki symulacje zakładają zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

Zdolność kredytowa przy 20-procentowym wkładzie własnym

Średnia z szacunków banków dla klienta nowego (czyli przychodzącego „z ulicy”) jest w lutym nieco wyższa niż miesiąc wcześniej. Różnica to jednak zaledwie 7 tys. zł, można zatem przyjąć, że zdolność nie uległa znaczącym zmianom.

W tabeli poniżej prezentujemy dane również dla stałych klientów wybranych banków. Niektórzy kredytodawcy stosują inne stawki dla klientów, z którymi łączy ich dłuższa relacja. Może to (ale nie musi) znaleźć swoje odbicie w wysokości dostępnego finansowania.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 25 lat, okresowo stałe oprocentowanie, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 15 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa przy oprocentowaniu okresowo stałym Szacunkowa rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej Maksymalna cena nieruchomości przy 20% wkładu własnego DSTI – relacja raty do dochodu miesięcznego 1. ING Bank Śląski ZAPYTAJ

W BANKU 1 121 625 zł 7 913 zł 1 402 031 zł 52,8% 2. Velo Bank ZAPYTAJ

W BANKU 1 078 813 zł 7 645 zł 1 348 516 zł 51,0% 3. Alior Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 1 047 534 zł 7 473 zł 1 309 418 zł 49,8% 4. PKO BP - klient stały ZAPYTAJ

W BANKU 1 020 200 zł 7 368 zł 1 275 250 zł 49,1% 5. PKO BP ZAPYTAJ

W BANKU 1 016 400 zł 7 373 zł 1 270 500 zł 49,2% 6. Credit Agricole - klient stały ZAPYTAJ 925 470 zł 6 600 zł 1 156 838 zł 44,0% 7. Bank Millennium ZAPYTAJ 913 000 zł 6 717 zł 1 141 250 zł 44,8% 8. Credit Agricole ZAPYTAJ 898 587 zł 6 640 zł 1 123 234 zł 44,3% 9. BOŚ ZAPYTAJ

O KREDYT 893 047 zł 6 905 zł 1 116 309 zł 46,0% 10. mBank ZAPYTAJ

O KREDYT 880 739 zł 7 045 zł 1 100 924 zł 47,0% 11. mBank - klient stały ZAPYTAJ

O KREDYT 880 739 zł 6 264 zł 1 100 924 zł 41,8% 12. Citi Handlowy ZAPYTAJ

W BANKU 869 197 zł 6 594 zł 1 086 496 zł 44,0% 13. Santander Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 846 804 zł 6 824 zł 1 058 505 zł 45,5% 14. Santander Bank - klient stały ZAPYTAJ

O KREDYT 846 804 zł 6 208 zł 1 058 505 zł 41,4% 15. BNP Paribas Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 763 994 zł 5 522 zł 954 993 zł 36,8% 16. Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 710 600 zł 5 091 zł 888 250 zł 33,9% Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 6-10.2.2024 r.

Różnice w szacunkach banków są niebagatelne. Instytucję z końca tabeli dzieli od lidera ponad 400 tys. zł. Przyjmując, że profilowi klienci gotowi są wykorzystać zdolność kredytową „do pełna”, w niemal każdym z banków mogliby sfinansować zakup nieruchomości o cenie przekraczającej 1 mln zł. Wyjątek stanowią BNP Paribas Bank (udzielający kredytów hipotecznych obecnie wyłącznie stałym klientom) oraz Bank Pekao.