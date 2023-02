Zdolność kredytowa w hipotekach w górę, a to dopiero początek. Ci klienci mogą liczyć na więcej pieniędzy

Po miesiącach zastoju zdolność kredytowa w hipotekach zaczyna zdecydowanie rosnąć. Trend wzmocni jeszcze dopasowanie się banków do luźniejszych wymogów nadzoru oraz zwrot w stronę znanych, stałych klientów widoczny już u niektórych kredytodawców.

fot. fizkes / / Shutterstock

Przez ostatnie półrocze zdolność kredytowa w hipotekach zatoczyła koło. Jak wskazywaliśmy na łamach Bankier.pl, banki na początku 2023 roku proponowały klientom mniej więcej takie same kwoty jak w czerwcu 2022 r. Chociaż stopy procentowe nie uległy zmianie, to etap stagnacji w dostępności finansowania właśnie się skończył. Widać to w szacunkach, jakie przygotowały banki w lutowej edycji rankingu kredytów hipotecznych.

Jaka zdolność kredytowa w lutym przy dochodzie 13 tys. zł?

Od kilku miesięcy w rankingu Bankier.pl śledzimy propozycje kredytodawców dla rodziny wychowującej jedno dziecko i mieszkającej w Warszawie. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Partnerzy nie spłacają obecnie żadnych zobowiązań kredytowych. W ich przeszłości zapisanej w Biurze Informacji Kredytowej nie ma negatywnych wpisów.

W najświeższym zestawieniu prezentujemy symulacje w nieco innej formie niż dotychczas. Niektóre z banków różnicują oferty przygotowywane dla klientów „z ulicy” i potencjalnych kredytobiorców z pewnym stażem współpracy. Różnice mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w cennikach, ale także w szacunkach maksymalnej zdolności. Klient znany może liczyć na zdecydowanie wyższą kwotę finansowania.

Najwyższy szacunek dla profilowych klientów przedstawił BNP Paribas Bank, czyli instytucja, która od kilku miesięcy kredytuje wyłącznie osoby korzystające już z produktów banku. Na kolejnych pozycjach znalazły się Bank Pekao oraz mBank z propozycją dla klientów wewnętrznych i PKO Bank Polski.

Lada moment lawina zmian w kalkulacjach

Warto podkreślić, że dane prezentowane w tabeli pochodzą z symulacji przygotowanych jeszcze przed ostatnim listem KNF do banków. Przypomnijmy, że nadzór zdecydował się poluzować rekomendowane zasady oceny zdolności kredytowej. Bufor na wzrost stopy procentowej dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem może być obecnie taki jak przed rokiem (2,5 pp. zamiast 5 pp. obowiązujących do tej pory).

Pierwsze instytucje już wprowadzają zmiany w parametrach oceny zdolności, a lada moment zrobią to pozostali gracze na rynku. Przełoży się to na zdecydowanie zauważalny wzrost dostępnej kwoty kredytu.