Zdolność kredytowa ruszyła w górę. Banki pożyczą tyle, ile przed wakacjami

Zdecydowanie rosną szacunki zdolności kredytowej w kredytach hipotecznych. Chociaż w porównaniu z poprzednimi miesiącami zmiana jest odczuwalna, to trudno nazwać ją przełomową. Kredytodawcy proponują mniej więcej takie kwoty, jakie były dostępne w czerwcu 2022 r.

/ Shutterstock

Wskaźniki z rynku międzybankowego kontynuowały na początku roku powolne spadki, a wraz z nimi obniżało się oprocentowanie kredytów hipotecznych oferowanych przez banki. To z kolei przełożyło się na dostrzegalne korekty w szacunkach zdolności kredytowej. Efekty widać w styczniowym zestawieniu Bankier.pl, gdzie średnia dostępna kwota wzrosła w porównaniu z grudniem o ponad 4 proc.

Wciąż niezmienione pozostają jednak fundamentalne zasady oceny finansowej wydolności klientów narzucone wiosną zeszłego roku przez nadzór. Banki są bardziej elastyczne (np. uwzględniając świadczenie 500 plus w obliczeniach), ale w ramach wyznaczonych rekomendacją KNF. Dlatego trudno oczekiwać kontynuacji trendu „luzowania” podejścia bez impulsów ze strony regulatora.

Jaka zdolność kredytowa w styczniu przy dochodzie 13 tys. zł?

Od kilku miesięcy w rankingu Bankier.pl śledzimy propozycje kredytodawców dla rodziny wychowującej jedno dziecko i mieszkającej w Warszawie. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Partnerzy nie spłacają obecnie żadnych zobowiązań kredytowych. W ich przeszłości zapisanej w Biurze Informacji Kredytowej nie ma negatywnych wpisów.

Najwyższy szacunek prezentuje Bank Pekao, gdzie w porównaniu z grudniem 2022 r. dostępna dla profilowych klientów kwota wzrosła symbolicznie – o 5 tys. zł. Na drugim miejscu znalazł się PKO BP, a na trzecim BNP Paribas Bank. Gdyby uwzględnić ofertę dla klienta stałego, druga lokata należałaby do mBanku, w którym kredytobiorca ze stażem może liczyć na niemal 730 tys. zł finansowania.

W kilku instytucjach (BNP, BOŚ) wzrost szacunkowej zdolności kredytowej w porównaniu z grudniem sięgał nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. To jednak zapewne efekt opóźnień w dostosowaniach do rynkowych realiów. Jeśli sięgnąć w nieco dalszą przeszłość, to symulacje sięgnęły poziomów, które odnotowaliśmy u progu wakacji. Oprocentowanie kredytów hipotecznych było wówczas bardzo zbliżone do obecnych propozycji kredytodawców.