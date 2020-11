Nawet 1,3 mln zł kredytu – na tyle można liczyć przy zarobkach 11 tys. zł

fot. SevenStorm /

Rodzina „2 plus 1” zarabiająca co miesiąc łącznie 11 tys. zł może otrzymać nawet 1,3 mln zł kredytu hipotecznego, wynika z analizy Bankier.pl. Różnice w ocenach banków są jednak spore – sięgają ponad 400 tys. zł.

Małżeństwo wychowujące jedno dziecko – taki profil kredytobiorców sprawdziły dla Bankier.pl banki w listopadowej edycji rankingu kredytów hipotecznych. Klienci poszukiwali mieszkania z rynku pierwotnego w Warszawie.

Profilowi klienci utrzymują się z umów o pracę na czas nieokreślony. 29-letnia kobieta otrzymuje co miesiąc 6,5 tys. zł wynagrodzenia, a jej 31-letni partner – 4,5 tys. zł. Potencjalni kredytobiorcy nie spłacają obecnie żadnych zobowiązań. Ich historia kredytowa nie zawiera negatywnych wpisów.

Zdolność kredytowa przy 20-procentowej wpłacie własnej

Najszerszy wybór ofert finansowania pojawia się, gdy kredytobiorcy gotowi są zaangażować własne środki w wysokości co najmniej 20 proc. ceny nieruchomości. Kredyty z mniejszym wkładem własnym nadal są dostępne na rynku, ale lista banków jest w tym przypadku krótka. Część instytucji ogranicza dostęp do takiego produktu wyłącznie do grona osób, która mają już jakąś relację z kredytodawcą.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 11 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna cena nieruchomości finansowanej kredytem (przy 20 proc. wpłacie własnej) 1. Bank Pocztowy 1 335 000 zł 5 144 zł 46,8% 1 668 750 zł 2. ING Bank Śląski 1 317 713 zł 5 030 zł 45,7% 1 647 141 zł 3. BNP Paribas Bank 1 308 188 zł 4 914 zł 44,7% 1 635 235 zł 4. Bank Pekao 1 289 300 zł 4 994 zł 45,4% 1 611 625 zł 5. BOŚ 1 130 964 zł 4 323 zł 39,3% 1 413 705 zł 6. Bank Millennium 1 120 000 zł 4 264 zł 38,8% 1 400 000 zł 7. mBank 1 086 739 zł 4 454 zł 40,5% 1 358 424 zł 8. Credit Agricole 1 060 935 zł 4 066 zł 37,0% 1 326 169 zł 9. Citi Handlowy 1 047 000 zł 3 981 zł 36,2% 1 308 750 zł 10. Alior Bank 1 039 286 zł 4 166 zł 37,9% 1 299 108 zł 11. Santander Bank 1 018 623 zł 4 300 zł 39,1% 1 273 279 zł 12. PKO BP 923 000 zł 3 547 zł 32,2% 1 153 750 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 8-16.11.2020 r.

Najwyższą szacunkową kwotę kredytu zaproponował Bank Pocztowy, w którym klienci mogliby liczyć na 1,33 mln zł finansowania. Rata takiego zobowiązania wynosiłaby ok. 5,1 tys. zł miesięcznie i pochłaniałaby 46,8 proc. łącznego dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego.

Kwotę przekraczającą 1,3 mln zł znajdziemy w szacunkach jeszcze dwóch instytucji – ING Banku Śląskiego oraz BNP Paribas Bank. Rata w obu przypadkach będzie zbliżona do 5 tys. zł.

Najniższą kwotę w symulacji przedstawił PKO Bank Polski. Klient posiadający w tej instytucji rachunek od co najmniej 6 miesięcy mógłby otrzymać 923 tys. zł finansowania, co pozwoliłoby na zakup nieruchomości kosztującej 1,15 mln zł (przy 20-procentowym wkładzie własnym).