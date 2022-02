Kredyt hipoteczny bez tajemnic [Podsumowanie webinaru]

/ Bankier.pl

Temat kredytów hipotecznych, w okresie rosnących stóp procentowych, wzbudza bardzo duże zainteresowanie, o czym przekonaliśmy się po ogromnej liczbie zapisów na organizowany wspólnie przez Bankier.pl oraz Santander Bank Polska webinar poświęcony tej właśnie tematyce.

W czwartek 17 lutego odbył się webinar „Kredyt hipoteczny bez tajemnic” poprowadzony przez ekspertów z Santander Bank Polska – Lidię Biedrzycką oraz Tomasza Borkowskiego. Wydarzenie moderował Michał Kisiel, analityk Bankier.pl. Webinar był dostępny dla czytelników, którzy wypełnili formularz rejestracyjny. Dziś dla wszystkich przedstawiamy podsumowanie, które niestety może pomieścić jedynie niewielką część ciekawego i obszernego materiału przedstawionego przez bankowych ekspertów.

Temat gorący, ale też istotny, bowiem zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wcześniejszego przygotowania może być jednym z największych błędów finansowych, jaki można popełnić - już na początku webinaru zaznaczył Tomasz Borkowski, podkreślając, że odpowiednie przygotowanie do zaciągnięcia kredytu, zwłaszcza hipotecznego, pozwala zaoszczędzić pieniądze, czas lub stres, a najczęściej kombinację tych trzech elementów. I temu służył wszystkie przekazywane podczas webinaru informacje.

Zdolność kredytowa, czyli od czego zależą szanse na kredyt hipoteczny

Pierwsza część webinaru była poświęcona czynnikom, które wpływają na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Zanim jeszcze przyszły kredytobiorca zacznie poszukiwać informacji o zdolności i dostępnej kwocie kredytu, dobrze byłoby, aby policzył ile wynoszą jego dochody i wydatki, tak, aby móc oszacować, jaka suma pieniędzy może być przeznaczona na spłatę kredytu, bez nadmiernego obciążania budżetu – radziła Lidia Biedrzycka. Warto także zastanowić się, ile pieniędzy ma być przeznaczone na inwestycję oraz w jakim przedziale cenowym ma znajdować się poszukiwana nieruchomość. Dzięki temu prościej będzie dopasować kredyt do indywidualnych potrzeb.

Sama zdolność kredytowa, która decyduje o dostępnej dla kredytobiorcy kwocie kredytu, jest uzależniona od wielu czynników, m.in. rodzaju i wysokości dochodów, posiadanych zobowiązań czy liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla banku bardzo istotna jest pozytywna historia kredytowa, czyli spłacanie zobowiązań w wyznaczonych terminach – podkreśliła Lidia Biedrzycka, opisując także sposoby na poprawienie zdolności kredytowej. Wstępne oszacowanie zdolności kredytowej jest możliwe dzięki dostępnym w internecie kalkulatorom kredytowym.

Oprocentowanie kredytu – okresowo stałe czy zmienne?

To dwa rodzaje oprocentowania kredytów hipotecznych dostępne w ofercie wszystkich polskich banków, różniące się od siebie i charakteryzujące się różnymi zaletami i wadami.

W oprocentowaniu okresowo stałym podstawową korzyścią jest pewność oprocentowania (choć tylko przez 5 lat) i raty, niezależnie od zmian wskaźnika WIBOR. To pozwala łatwiej zarządzać budżetem domowym – podkreślił Tomasz Borkowski, porównując działanie tego rodzaju oprocentowania do swego rodzaju ubezpieczenia, pozwalającego spokojnie spać, pomimo wzrostu stóp procentowych. Jeśli jednak stopy procentowe nie wzrosną, możemy mieć poczucie straty pieniędzy – zauważył ekspert Santandera. Wynika to z tego, że oprocentowanie okresowo stałe proponowane przez banki jest wyższe od oprocentowania zmiennego.

Tomasz Borkowski zwrócił uwagę, że od 2021 roku banki mają obowiązek informowania klientów o końcu okresu stałego oprocentowania oraz przedstawiania możliwych dalszych rozwiązań, czyli albo kontynuacji oprocentowania okresowo stałego na nowych warunkach, albo przejście na oprocentowanie zmienne.

W części poświęconej oprocentowaniu zmiennemu, ekspert Santandera zwrócił uwagę na fakt, że oprocentowanie to może być oparte o WIBOR trzy- lub sześciomiesięczny. Przy czym w aktualnej sytuacji, kiedy rosną rynkowe stopy procentowe, WIBOR 3M jest niższy od WIBORu 6M. Oprócz wskaźnika WIBOR, na oprocentowanie zmienne składa się marża banku. Jest to stała w całym okresie kredytowania (z drobnymi wyjątkami) część oprocentowania zmiennego, której wysokość jest uzależniona od wielu czynników. Odpowiednio dobierając parametry kredytu i umowy sam klient może wpłynąć na jej wysokość, choćby stając się klientem banku z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim zaciągniemy kredyt hipoteczny.

Santander Bank Polska

Co ciekawe, oprocentowanie kredytu okresowo stałego i zmiennego znajdującego się w ofercie Santandera, nie różni się zbyt wiele. Przynajmniej dla przypadku prezentowanego w czasie werbinaru, czyli kredytu na 350 tys. zł, na 25 lat, przy wartości nieruchomości 500 tys. zł i WIBORze 3M wynoszącym 3,3% na dzień 15 lutego. Oprocentowanie zmienne wynosiło wtedy 5,14%, natomiast okresowo stałe 5,99%. Daje to stosunkowo niewielką różnicę w wysokości rat.

Santander Bank Polska

Jaki WIBOR za 5, 10 i 15 lat?

Na tak sformułowane pytanie niestety nikt nie zna odpowiedzi. Mamy już jednak stosunkowo sporą historię wskaźnika WIBOR i na tej podstawie można stwierdzić, że niespełna 10 lat temu WIBOR 3M przewyższał 5% (na dzień16 lutego wynosił 3,39%), a cofając się w czasie jeszcze bardziej, ten wskaźnik był jeszcze wyższy. Tak więc aktualnie poziom WIBORu nie jest jakąś wyśrubowaną wartością.

Santander Bank Polska

Zaciągając kredyt z oprocentowaniem zmiennym trzeba po prostu liczyć się z ryzykiem wzrostu stóp procentowych, a tym samym rat kredytowych.

Co składa się na koszt kredytu hipotecznego

Kolejna część webinaru poświęcona była kwestii kosztów kredytu hipotecznego oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RSSO). Tomasz Borkowski podkreślił, że nie ma możliwości, aby bank ukrył jakieś koszty kredytu, które nie byłyby zawarte w całkowitym koszcie kredytu pokazywanym klientowi.

Ekspert Santandera zwrócił uwagę na istotny fakt, że nie należy patrzeć na same RSSO, ale zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu. Chodzi o to, że porównując kredyt oparty o raty równe i malejące, RSSO będzie niższe dla rat równych, ale całkowity koszt kredytu będzie niższy dla rat malejących.

Ciekawym fragmentem webinaru było porównanie części kapitałowej i odsetkowej dla rat równych i malejących, gdzie na wykresach można było zobaczyć, z czego wynika niższy koszt kredytu w przypadku rat malejących.

Od wniosku do wypłaty

Przedostatnia część webinaru poświęcona była dokładnemu omówieniu całego procesu kredytowego. Informacje związane z tym procesem (jak np. czas wypłaty kredytu) są szalenie ważne przy rozmowach z deweloperem czy ekipą budowlaną, aby ustalić dokładną datę zakupu czy rozpoczęcia prac - podkreśliła Lidia Biedrzycka.

Warto wiedzieć, że bank, na podstawie podstawowych dokumentów dostarczonych przez klienta, wydaje mu formularz informacyjny z ofertą kredytową. Ma to ułatwić klientowi porównanie ofert różnych banków – zauważyła ekspertka Santandera.

Po przejściu całego procesu i spełnieniu wszystkich warunków stawianych przez bank następuje wypłata kredytu. Jednak wypłata nie musi być końcem kontaktów z bankiem wynikających z zaciągniętego kredytu. Warto pamiętać choćby o tym, że jeśli zawrzemy poza bankiem ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości, to przy każdym odnowieniu polisy może być konieczność dostarczania jej do banku wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.

Kredyt hipoteczny jest zawierany na wiele lat, warto więc zwrócić uwagę nie tylko na finansowe aspekty związane z ofertą, ale także na jakość obsługi czy też możliwości zdalnej obsługi realizacji dyspozycji posprzedażowych – zauważyła Lidia Biedrzycka. W Santanderze zdalnie można wykonać choćby zmianę terminu płatności raty, dostarczyć polisę ubezpieczeniową nieruchomości czy dokonać przedterminową spłatę kredytu.

Kredyty hipoteczny przez internet

Pandemia przyspieszyła usprawnienie zdalnych procesów w kontekście kredytów hipotecznych. I choć kredytu hipotecznego nie można w Polsce jeszcze wziąć całkowicie przez internet, to banki dążą do tego, żeby docelowo było to możliwe. Jestem przekonany, że za kilka lat proces zaciągania kredytu hipotecznego w pełni online będzie dostępny – stwierdził Tomasz Borkowski.

Po zakończonej prezentacji uczestnicy webinaru mieli możliwość zadawania bardziej szczegółowych pytań ekspertom z Santander Banku.