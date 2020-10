Odmrożenie kredytów gotówkowych dla sektora turystycznego

fot. Maciej Matlak / Shutterstock

Średnio dziewięć na dziesięć banków udzieli kredytu gotówkowego online. Przedsiębiorcy działający m.in. w branży turystycznej wciąż nie dostaną pożyczki w każdej instytucji – wynika z analizy sektora przeprowadzonej przez Bankier.pl.

Banki nadal ostrożnie podchodzą do udzielania kredytów gotówkowych przedsiębiorcom pracującym w branżach bardziej narażonych na negatywne skutki koronawirusa, m.in. w sektorze usług turystycznych oraz hotelarskich. Instytucje jednogłośnie potwierdzają, że podczas oceny wniosków uwzględniają indywidualną sytuację klientów. Jednak klienci mogą otrzymać pożyczkę w większej liczbie banków niż w sierpniu, wynika z cyklu analiz sektora przeprowadzonych przez Bankier.pl.

Przed drugą falą koronawirusa redakcja Bankier.pl ponownie zapytała banki o warunki udzielania kredytów gotówkowych - m.in. o akceptowalne źródła dochodów kredytobiorcy, możliwość otrzymania pożyczki przez internet oraz ewentualne ograniczeń dla nowych klientów.

Gotówka dla branży turystycznej

Nie każdy bank udziela kredytów gotówkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze turystycznym oraz gastronomicznym – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Bankier.pl. Pożyczek dla tej branży udziela więcej instytucji niż w maju tego roku.

– Bank Pocztowy wyłączył możliwość kredytowania w branżach: turystyka, gastronomia, hotelarstwo. Bank akceptuje dochód z działalności gospodarczej w branżach: usługi kosmetyczne, fryzjerskie – czytamy w odpowiedzi Banku Pocztowego przesłanej redakcji Bankier.pl.

Banki zwracają uwagę, że do każdego klienta podchodzą indywidualnie i uwzględniają obecną sytuację podczas analizy zdolności kredytowej. „Każdy przypadek klienta jest oceniany z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej w kraju i sytuacji klienta” - podkreśla Bank Millennium.

– ING akceptuje dochody z działalności gospodarczej, mogą występować ograniczenia w zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w branżach, na które pandemia miała największy wpływ – czytamy w komentarzu ING Banku Polskiego.

Pieniądze bez wychodzenia z domu

Blisko 91 proc. banków oferuje klientom możliwość otrzymania kredytu gotówkowego za pośrednictwem zdalnych kanałów, m.in. aplikacji mobilnych, stron internetowych oraz infolinii. Do 200 tys. zł pożyczki otrzymają klienci Banku Pekao, BNP Paribas, PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego.

– Posiadamy sprzedaż za pośrednictwem kanałów zdalnych. W przypadku obecnych klientów możliwa jest sprzedaż w CA24 eBank i CA24 Mobile oraz w trybie ekspresowym. W przypadku nowych klientów konieczny będzie udział infolinii – mówi Agnieszka Gorzkowicz, zastępca rzecznika prasowego Credit Agricole.

W Credit Agricole wysokość pożyczki gotówkowej, którą można zaciągnąć online, zależy od wybranej formy sprzedaży zdalnej:

sprzedaż zdalna z rozmową telefoniczną - do 100 tys. zł,

sprzedaż w CA24 eBank i CA24 Mobile - do 50 tys. zł

– O kredyt można zawnioskować zdalnie – przez internet (strona internetowa banku, bankowość internetowa i aplikacja mobilna) lub telefonicznie. Maksymalna kwota finansowania, jaką można w ten sposób uzyskać, to 200 tys. zł – informuje Bank Pekao.

W Santander Consumer Banku klienci mogą otrzymać do 25 tys. zł pożyczki online. Kredyty na wyższą kwotę (maksymalnie do 50 tys.) udzielane są telefonicznie poprzez Contact Center. Z kolei w Citi Handlowym klienci otrzymają kredyt do 150 tys. zł korzystając z internetowego procesu wykorzystującego biometrię oraz przez telefon.

Kredyt dla osób na umowie zlecenie

– Bank akceptuje dochody z umów cywilnoprawnych, mając na uwadze ciągłość uzyskiwania dochodu i jego perspektywy – czytamy w odpowiedzi Credit Agricole. Również BNP Paribas podkreśla, że podczas udzielania kredytów gotówkowych bierze pod uwagę indywidualną sytuację każdego klienta.

– Na dzień dzisiejszy funkcjonujemy w dotychczas przyjętym trybie i nie wprowadziliśmy dodatkowych obostrzeń czy ograniczeń w procedurach kredytowych. Naszym celem jest zapewnienie klientom nieprzerwanego i nieograniczonego dostępu do naszych usług, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i akceptowalnego poziomu ryzyka procesów – podkreśla Bank Ochrony Środowiska.

Bez ograniczeń dla nowego klienta

Nowi klienci otrzymają kredyt gotówkowy praktycznie we wszystkich bankach bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Wyjątkiem jest Bank Polskiej Spółdzielczości, gdzie klient może ubiegać się o kredyt gotówkowy na cele ekologiczne pod warunkiem posiadania w banku kredytu hipotecznego lub posiadania rachunku ROR w Banku BPS od min. 6 miesięcy wraz z obligatoryjnym wpływem wynagrodzenia na ten rachunek.

W kolejnej odsłonie ankiet przeprowadzanych przez Bankier.pl wzięło udział jedenaście banków: Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Bank Pekao, PKO Bank Polski, Santander Consumer Bank. Pytania, które zadano bankom, dotyczyły m.in. akceptowanego źródła dochodu, polityki kredytowej oraz form zaciągania zobowiązania.