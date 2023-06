Termomodernizacja to oszczędności. Unijna oferta dla przedsiębiorców

Unijne wsparcie dla firm na termomodernizację budynków oraz wymianę maszyn i sprzętu na energooszczędne. Ciekawa propozycja dla MSP i nie tylko w obliczu rosnących rachunków za prąd.

fot. New vision / / Shutterstock

Kredyt ekologiczny, bo tak nazywa się ta oferta, ma postać premii ekologicznej tj. dofinansowania stanowiącego refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów, poniesionych przez firmę na inwestycję, w efekcie której wypracowana zostanie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30 proc.

Kredyt ekologiczny – na co można wydać pieniądze?

W zależności od rodzaju wydatków, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie w wysokości od 25 proc. do 80 proc. wartości projektu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych została ustalona na poziomie 50 mln euro. Dofinansowaniem w ramach kredytu ekologicznego mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej takie jak:

nabycie środków trwałych,

nabycie robót i materiałów budowlanych,

nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,

raty z tytułu umowy leasingu,

studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Jak zaznacza BGK, w projekcie możliwy jest wyłącznie remont lub adaptacja istniejącego budynku w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej. Budowa lub rozbudowa budynku, lub jego części, jest wykluczona. W przypadku wymiany maszyn i sprzętu, dotychczas wykorzystywane maszyny/urządzenia nie będą mogły pozostać w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, nie będą mogły być w jakikolwiek sposób używane w przedsiębiorstwie. Firmy mogą także wnioskować o dofinansowanie do budowy instalacji OZE.

Co ważne, wielkość instalacji OZE musi być dopasowana do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa. „Instalacja OZE może wytwarzać prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy w wymiarze odpowiadającym zapotrzebowaniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Inwestycja związana z instalacją OZE nie może dotyczyć produkcji energii elektrycznej na sprzedaż. Dopuszczalna jest jednak sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii, przy czym należy pamiętać, że moc instalacji musi być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię” – zaznacza BGK.

Kredyt ekologiczny – gdzie i do kiedy składać wnioski?

Przed złożeniem wniosku trzeba przygotować dokument audytu, określający zasadność i zakres planowanych prac. Co ciekawe, BGK nie ma wymagań dotyczących posiadania uprawnień przez osoby przeprowadzające audyty i przygotowujące dokument audytu. Z drugiej strony dokument audytu jest niezwykle ważny, dlatego warto zadbać o poprawność jego wykonania. A to dlatego, że m.in. wpływa on na ocenę merytoryczną wniosku. W kryteriach oceny wniosku jest wskazane, co audyt musi zawierać. Do tych wymogów trzeba się bezwzględnie stosować.

W puli wsparcia znajduje się 660 mln złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 13 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00. Wnioski składane są za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK.

Kredyt ekologiczny to rozwiązanie przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-cap) oraz spółek o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzących działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.