Prawie pół miliona różnicy w zdolności kredytowej – tak banki oceniają budujących dom

Rodzina „2 plus 1” zarabiająca 13 tys. zł miesięcznie może zaciągnąć kredyt hipoteczny na kwotę przekraczającą 1,5 mln zł, wynika z analizy Bankier.pl. Różnice w szacunkach pomiędzy bankami są jednak niebagatelne, sięgają niemal 500 tys. zł.

W czerwcowej edycji rankingu kredytów hipotecznych banki przygotowały symulacje dla klientów zainteresowanych budową domu pod Warszawą. Kredytobiorcy to para wychowująca jedno dziecko. 32-latkowie utrzymują się z umów o pracę na czas nieokreślony. Ich łączny miesięczny dochód netto to 13 tys. zł.

Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a w przeszłości nie miała opóźnień w spłatach kredytów i kart kredytowych. Małżeństwo ma na utrzymaniu jeden samochód.

Banki oszacowały maksymalną zdolność kredytową klientów mieszkających w stolicy. We wszystkich, nawet najbardziej konserwatywnych instytucjach kwota przekracza 1 mln zł. Przy 20-procentowym wkładzie własnym oznaczałoby to możliwość zrealizowania inwestycji o wartości od 1,36 do nawet 1,89 mln zł.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 13 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna wartość inwestycji budowlanej realizowanej na kredyt (przy 20 proc. wkładu własnego) 1. BNP Paribas Bank 1 518 843 zł 5 660 zł 43,5% 1 898 554 zł

2. ING Bank Śląski 1 505 736 zł 5 981 zł 46,0% 1 882 170 zł

3. Bank Pekao 1 452 200 zł 5 618 zł 43,2% 1 815 250 zł

4. mBank 1 324 454 zł 5 275 zł 40,6% 1 655 568 zł

5. Credit Agricole 1 280 013 zł 4 770 zł 36,7% 1 600 016 zł

6. Alior Bank 1 273 533 zł 5 098 zł 39,2% 1 591 916 zł

7. Santander Bank 1 262 810 zł 4 795 zł 36,9% 1 578 513 zł

8. BOŚ 1 161 824 zł 4 495 zł 34,6% 1 452 280 zł

9. Bank Millennium 1 128 000 zł 4 404 zł 33,9% 1 410 000 zł

10. PKO BP 1 089 350 zł 4 197 zł 32,3% 1 361 688 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 8-14.6.2021 r.

Najwyższą kwotę w swojej symulacji przedstawił BNP Paribas Bank. Profilowi klienci mogliby w sprzyjających warunkach liczyć na 1,5 mln zł kredytu hipotecznego. Rata równa wyniosłaby w takim scenariuszu ok. 5,6 tys. zł i pochłaniałaby 43 proc. miesięcznych dochodów.

Kwotę przekraczającą 1,5 mln zł gotów byłby zaproponować także ING Bank Śląski. Rozpiętość szacunków jest jednak znaczna. Bank Millennium ocenił zdolność kredytową profilowej pary na 1,1 mln zł, a zamykający zestawienie PKO Bank Polski – na 1,089 mln zł.

Przypomnijmy, że symulacje przygotowane zostały dla kredytów hipotecznych bazujących na zmiennym oprocentowaniu. Stawki z rynku międzybankowego (WIBOR), na których opiera się konstrukcja stóp stosowanych przez banki są dziś rekordowo niskie. W przyszłości raty takich zobowiązań mogą ulec nawet bardzo znaczącym zmianom.