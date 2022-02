KredoBank: podjęliśmy działania by maksymalnie zabezpieczyć dostęp do pieniędzy

fot. Fotokon / / Shutterstock

KredoBank z centralą we Lwowie podjął działania, by w maksymalny sposób zabezpieczyć dostęp do wartości pieniężnych i skrytek depozytowych; staramy się zachować ciągłość działania - poinformował w czwartek prezes KredoBanku Jacek Szugajew.

KredoBank jest uniwersalnym bankiem z centralą we Lwowie, jego właścicielem jest PKO Bank Polski.

Prezes KredoBanku Jacek Szugajew poinformował, że w banku został powołany sztab kryzysowy, który w czwartek po godzinie 5 rano - po ogłoszeniu stanu wojennego w Ukrainie - podjął decyzję najpierw o wstrzymaniu otwarcia oddziałów, a później – o uruchomieniu tylko części z nich, zlokalizowanych w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie. "KredoBank był przygotowany na dzisiejsze wydarzenia, a decyzje, jakie zostały podjęte były zgodne z wcześniej przygotowanymi planami awaryjnymi" - zapewnił prezes.

Dodał, że KredoBank, podobnie jak pozostałe banki działające na Ukrainie, uwzględnia zalecenia wydawane przez Narodowy Bank Ukrainy.

"Ze względu na trudną sytuację w kraju, oddziały banku pracowały dziś krócej niż zwykle. We Lwowie i w pozostałej części zachodniej Ukrainy od godz. 9-tej do 17-tej, a w Kijowie - do godziny 15-tej. We wschodnich obwodach Ukrainy oddziały pozostały dziś zamknięte" - przekazał Szugajew.

Zapewnił ponadto, że bank podjął działania, by w maksymalny sposób zabezpieczyć dostęp do wartości pieniężnych i skrytek depozytowych. "Systemy informatyczne KredoBanku działały dzisiaj w normalnym trybie, choć zdarzały się krótkoterminowe zakłócenia. Nie zaobserwowaliśmy jednak silnych cyberataków na systemy banku" - dodał.

Jacek Szugajew zapewnił, że KredoBank stara się zachować ciągłość działania. "Analizujemy na bieżąco sytuację i postaramy się w kolejnych dniach, na tyle, na ile będzie to możliwe, funkcjonować normalnie uwzględniając jako priorytet zdrowie i życie naszych pracowników oraz klientów" - podsumował w przesłanym oświadczeniu szef KredoBanku.

Sieć placówek Kredobanku obejmuje centralę we Lwowie oraz 82 oddziały na terenie całej Ukrainy; posiada ponad 588 tys. klientów detalicznych i 57 tys. firm i przedsiębiorstw. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/