Kraska o nowym projekcie ws. weryfikacji covidowej: prawdopodobnie dzisiaj będzie procedowany

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Nowy projekt dotyczący weryfikacji zdrowotnej pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 będzie prawdopodobnie projektem poselskim. Sejm zajmie się nim prawdopodobnie w czwartek - przekazał w Sejmie wiceminister Waldemar Kraska.

Pytany w Sejmie przez posła Rajmunda Millera o to, czy resort zdrowia złoży nowy projekt ustawy dotyczący stanu zdrowotnego pracowników pod kątem zakażenie COVID-19 wiceminister zdrowia odparł: "będzie to prawdopodobnie projekt poselski i prawdopodobnie dzisiaj będzie procedowany".

Nowy projekt ustawy dotyczący kwestii weryfikacji zdrowotnej pracowników pod kątem zakażenia COVID-19 zapowiedział, po wieczornym wtorkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Natomiast marszałek Sejmu Elżbieta Witek w środę poinformowała, że projekt, zastępujący projekt posła Czesława Hoca wpłynął do Sejmu.

Jak wyjaśnił w czwartek w radiowej Trójce wiceprzewodniczący komisji zdrowia Bolesław Piecha w nowych rozwiązaniach, chodzi o zastąpienie zapisu, mówiącego o okazywaniu pracodawcy certyfikatu covidowego, testem. Test - jak powiedział poseł - nie będzie obowiązkowy, ale pracownik będzie mógł go wykonać raz w tygodniu. Jego wynik będzie ważny 7 dni. Natomiast, jeśli jakiś pracownik nie wykona testu, a w pracy osoba mająca negatywny wynik badania zarazi się, to będzie on musiał na wniosek zakażonego zapłacić odszkodowanie.

Projekt ustawy złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS, w tym posła Czesława Hoca zakładał, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji. Procedowanie rozpoczęło się w połowie grudnia 2021 roku, 15 grudnia odbyło się wysłuchanie publiczne. Zgodnie z założeniami przepisy miały "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy".

18 stycznia o projekcie ustawy pozyskiwanie wypowiedział się rząd. Wskazał, że "zapewni bezpieczne warunki w zakładach pracy". Zasugerował też, aby go uzupełnić o przepis, że finansowanie testów diagnostycznych – ok. 1 mld zł rocznie – pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Natomiast dzień wcześniej, 17 stycznia na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że projekt tej ustawy jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą koronawirusa.

"Uważam, że ta ustawa, jej dalsze procedowanie, jest kluczowym elementem, który może nam pomóc w opanowaniu i poradzeniu sobie z ryzykiem bardzo wysokich zakażeń, z jakim mamy do czynienia" – powiedział Niedzielski. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

