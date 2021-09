Kraska: W środę ponad 700 nowych zakażeń, w szpitalach przybywa pacjentów

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

W szpitalach przybywa osób z COVID-19, większość z nich się nie zaszczepiła - wskazał w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przybywa też nowych zakażeń, środowe dane to 767 przypadków i 21 zgonów – podał.

Resort informował we wtorek, że hospitalizowanych jest 782 chorych na COVID-19. Tydzień wcześniej, 7 września, w szpitalach przebywało 570 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 31 sierpnia – 465 osób. Najnowsze dane zostaną opublikowane w środę o godz. 10.

"Praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły. Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych" – mówił Kraska w Polskim Radio 24.

"Dzisiejszy wynik, jeśli chodzi o nowe zakażenia, powinien być dla nas już nie żółtym światłem ostrzegawczym, ale czerwonym. Nowych przypadków codziennie bardzo przybywa. Dzisiejszy wynik to jest 767 nowych przypadków. (…) Co także jest bardzo niepokojące, mamy 21 osób, które zmarły" – podał.

"To czerwona lampka, która pokazuje, jeszcze warto się zaszczepić" – podkreślił.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl