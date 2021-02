Kraska: Uruchomienie rozlewni szczepionek możliwe dopiero jesienią

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Planujemy budowę linii do rozlewania szczepionek. Jej uruchomienie będzie możliwe dopiero jesienią - poinformował w czwartek wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.

"Planujemy budować linię do rozlewania szczepionek. To być może za kilka tygodni się stanie. Uruchomienie takiej linii będzie możliwe dopiero na jesieni" - powiedział na antenie TV Republika wiceminister zdrowia.

Przekazał, że "jest prowadzona rozmowa z jedną firmą, ale to są rozmowy poufne, więc nie może zdradzić nazwy".

"Jest to także nadzieja dla Polski, że ta szczepionka będzie tutaj rozlewana w naszym kraju, więc będzie u nas na miejscu. Może wtedy także dostawy do naszego kraju, do naszych obywateli będą zdecydowanie łatwiejsze i bardziej skoordynowane" - wskazał Kraska.

Kilka dni temu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w rozmowie z Polsat News, że za kilka tygodni ruszy w Polfie Tarchomin, jako spółce Skarbu Państwa, rozlewnia szczepionki przeciw Covid. "Kończy się przygotowanie linii, która kosztem 40 mln zł została przygotowana do tego" - poinformował.

Jak tłumaczył, jeśli chodzi o produkcję szczepionki, to kwestia "na lata" i bardzo kosztowna. "W produkcję potrzeba zainwestować ok. 3 mld zł, co nie znaczy, że nie będziemy tego robić" - dodał.

autor: Katarzyna Krzykowska