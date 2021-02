Kraska: Ponad 90 proc. niepożądanych odczynów po szczepieniu przeciw COVID-19 jest łagodnych

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Niepożądane odczyny po szczepieniu przeciw COVID-19 w ponad 90 proc. są łagodne; zmarło 16 osób, powyżej 80 lat i z wielochorobowością – podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w opublikowanej w sobotę w "Super Expressie” rozmowie z Radiem Plus.

Kraska zwrócił uwagę na wzrastającą w ostatnich dniach liczbę zakażeń. "W tych nowych przypadkach, które są ujawniane, prawie 10 proc. to jest już mutacja brytyjska, zmutowany wirus wypiera tego +klasycznego+ koronawirusa” - powiedział.

Pytany o przygotowania do ewentualnej trzeciej fali pandemii, Kraska przypomniał, że obecnie dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 26 tys. łóżek covidowych. "Mamy też w odwodzie szpitale zapasowe, szpitale tymczasowe. Mam nadzieję, że te szpitale nie będą wykorzystane w pełni, że może w ogólne nie będą potrzebne, ale musimy mieć taki bufor bezpieczeństwa" – dodał.

Odnosząc się do niepożądanych odczynów poszczepiennych Kraska wskazał, że ponad 90 proc. z nich ma charakter łagodny. Na pytanie, ile osób zmarło, wiceminister przekazał, że z danych sanepidu na czwartek wynika, że jest to 16 osób. "To osoby powyżej 80 roku życia i z wielochorobowością" - wskazał. (PAP)

