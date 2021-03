Kraska: Ponad 17 tys. nowych zakażeń koronawirusem

fot. Jacek Szydłowski / FORUM

W środę mamy 1,5 tys. zakażeń więcej, niż w środę w ubiegłym tygodniu, jest ich dzisiaj ponad 17 tys. - przyznał w środę wiceszef MZ Waldemar Kraska. Na godz. 10:30 zapowiedział podanie szczegółów. Ostatni tak wysoki wynik odnotowany był w listopadzie 2020 roku.



Pytany rano w Polsat News, czy mamy do czynienia z lawinowym wzrostem nowych zakażeń koronawirusem w porównaniu tygodniowym, wiceszef MZ przyznał, że w środę, w porównaniu do środy z poprzedniego tygodnia, "mamy wzrost o ponad 1500 więcej przypadków".

"Więc tutaj troszeczkę widzimy jakby stabilizację tych nowych przypadków, dlatego trudno nam w tej chwili powiedzieć, jak ta epidemia w dalszym ciągu się potoczy. Robimy w tej chwili ruchy wyprzedzające, aby w dalszym ciągu kontrolować tę epidemię, myślę tu o łóżkach szpitalnych" - powiedział.

Pytany, czy może potwierdzić, że "dzisiaj jest rekordowa liczba ponad 17 tysięcy nowych przypadków" zakażeń, skoro w poprzednią środę było 15 700 przypadków, wiceminister odparł: "Tak, mamy ponad 17 tys. przypadków dzisiaj".

Pytany o liczbę zgonów, przyznał, że "też to jest duża liczba". "Te zgony będą niestety się pojawiały, bo wiele osób trafia na oddziały intensywnej terapii. W tej chwili na respiratorach mamy ponad 1 900 osób, to jest naprawdę bardzo duża liczba, (...) a jeszcze kilkanaście tygodni temu było poniżej 1 200 osób na oddziałach intensywnej terapii" - zaznaczył.

Pytany, ile teraz mamy "łóżek z personelem w gotowości", Kraska poinformował: "W tej chwili mamy do dyspozycji 27 tys. - jeżeli mówimy o łóżkach covidowych, mówimy tu o szpitalach stacjonarnych".

Jak dodał, "w tej chwili uruchamiamy szpitale tymczasowe". "Tam tych łóżek może być docelowo w tej chwili około 7 tysięcy. Na dzień dzisiejszy mamy zajętych ponad 1 tys. 100 tych łóżek" - poinformował.

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że szpitale tymczasowe są uruchamiane "stopniowo, modułami". "Kiedy przybywa pacjentów, uruchamiamy kolejny moduł i uruchamiamy także personel, który go będzie obsługiwał" - powiedział.

"Dziś odnotujemy na pewno większą, może nie dużo większą, ale większą liczbę zakażeń niż tydzień temu (w ubiegłą środę było to 15 698 - PAP), ale nie są to już takie wzrosty, jakie notowaliśmy przed trzema dniami, kiedy to tydzień do tygodnia to było około 33 proc. wzrostu. Teraz zeszliśmy poniżej tego poziomu" - wyjaśnił rzecznik MZ.

Dodał, że w środę osiągniemy pułap, którego nie osiągnęliśmy jeszcze w tym roku, ale nie przekroczymy jeszcze 18-20 tys. nowych zachorowań, co nie oznacza jednak - jak stwierdził dalej - że w najbliższych dniach to nie nastąpi. Równocześnie zaznaczył, że w tym tygodniu średnia dobowa zakażeń wyniesie 15-15,5 tys.

"Oznacza to, że dzienne wyniki mogą sięgnąć nawet 20 tys. nowych zakażeń" - powiedział.

Równocześnie Andrusiewicz zaznaczył, że do świąt nie powinniśmy szykować się na spadek liczby nowych zakażeń. Zaznaczył, że żadna z prognoz nie przewiduje, że przed końcem marca, początkiem kwietnia trzecia fala epidemii zacznie wygasać.

Rzecznik rządu pytany w Polsat News o dynamikę rozwoju pandemii w Polsce, przyznał, że środowych danych jeszcze nie otrzymał, jednak zaznaczył, że "widoczne są jeszcze wzrosty" liczby nowych zachorowań.

"Natomiast ta dynamika na szczęście nieco się zmniejsza, ale tutaj jeszcze długa droga do tego, żeby ogłaszać, że trzecia fala uspokoiła się i że będzie się zmniejszać" - dodał rzecznik rządu. "Jeszcze tę chwilę musimy poczekać i faktycznie te obostrzenia, które wprowadzamy, też najprawdopodobniej dadzą takie efekty, jakich oczekiwaliśmy" - zaznaczył.

Pytany, w którą stronę idziemy, jeśli chodzi o ewentualne restrykcje oraz czy możemy spodziewać się kolejnych województw, które wpadną w wyostrzone obostrzenia, rzecznik rządu odparł, że "dzisiaj jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić".

"Takiej decyzji nie ma i dane jeszcze jednoznacznie nam nie pozwalają tego ocenić. Dlatego my czekamy jeszcze na to, aż (dane) wpłyną z kolejnych dni. Bo z jednej strony ważna jest liczba zakażeń, a z drugiej strony również jeszcze ich dynamika" - zauważył Müller.

Jak wyjaśnił, "jeżeli widzimy, że już na przykład wzrosty wyhamowują, to wtedy być może nie będą potrzebne trudne decyzje". "Natomiast jeżeli dynamika zachorowań, czyli przyspieszenie liczby zachorowań, byłyby duże, to wtedy zupełnie inaczej podejmuje się decyzje" - podkreślił.

Pytany "w imieniu kibiców piłkarskich, jak to jest, że kina, teatry, które są w zamkniętych pomieszczeniach, są otwarte i dostępne, a stadiony, gdzie mecze odbywają się na świeżym powietrzu nie", minister zapewnił: "Wsłuchujemy się w te głosy, które faktycznie pojawiają się związku również z rozgrywkami piłkarskimi".

"Jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, to będziemy powoli tutaj również podejmować decyzje pozwalające określonej liczbie osób, w określonym limicie również pojawić się na stadionach. W tej chwili jeszcze nie jest to możliwe, natomiast nie wykluczam, że niedługo takie pierwsze decyzje zapadną" - zapowiedział.

Rzecznik rządu był dopytywany o uzasadnienie dla całkowitego zamykania stadionów w sytuacji, gdy udostępniania jest połowa miejsc w teatrach, czy w kinach i nie jest to zagrożenie, albo jest zagrożeniem małym, a połowa miejsc, bądź na przykład 1/4 miejsc na stadionie na otwartym powietrzu tym zagrożeniem jest.

"Tutaj jest kwestia nie tyle samego już stadionu, gdy jesteśmy na trybunach, lecz (to kwestia) korytarzy i miejsc, które prowadzą na trybuny. Więc to jest kwestia rozwiązań w tym zakresie, niż bezpośrednio samego stadionu, na którym faktycznie już można pewne odległości zachować. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że w tym zakresie też były pewne wątpliwości. To znaczy, że niestety część osób się nie stosowała do tych zaleceń" - odpowiedział Müller.

Rząd zdecydował, że dotychczasowe, ostrzejsze zasady sanitarne w województwie warmińsko-mazurskim będą obowiązywały do 12 marca. Od 13 marca do Warmii i Mazur dołącza także Pomorze. Nowe zasady będą obowiązywały do 20 marca. Oznacza to zamknięcie m.in. hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych), czy galerii handlowych – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

W pozostałej części kraju przedłużone zostały dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca.

Autor: Mieczysław Rudy