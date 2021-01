Kraska: Myślę, że jakieś poluzowania wystąpią od 1 lutego

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Sytuacja pod względem dziennej liczby zakażeń na koronawirusa jest stabilna, więc myślę, że od lutego jakieś poluzowania w obostrzeniach wystąpią - poinformował w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że "być może od lutego będą uruchomione galerie handlowe".

Kraska był pytany w Radiu Zet, czy rząd planuje poluzowanie obostrzeń od 1 lutego. Wiceminister zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę dzienną liczbę zakażeń na koronawirusa, "sytuacja jest bardzo stabilna".

Zaznaczył jednocześnie, że nasze kraje sąsiednie - Czechy, Niemcy, Słowacja - prawdopodobnie zmagają się już z trzecią falą koronawirusa. "Podchodzimy z wielką ostrożnością i myślimy, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy u nas może być podobna sytuacja, więc wszystkie decyzje, które podejmujemy, a takie decyzje będą podjęte także na początku przyszłego tygodnia, będą bardzo rozważone" - podkreślił wiceminister.

Dopytywany więc, czy od 1 lutego obostrzenia zostaną podtrzymane powiedział: "z tego, co widzimy, sytuacja jest stabilna, więc myślę, że jakieś poluzowania pewnie wystąpią".

"Myślę, że najszybciej dojdzie do uruchomienia szeroko rozumianego handlu, więc być może galerie handlowe od lutego będą uruchomione, a w przyszłości na pewno pozostała część będzie w jakimś innym reżimie sanitarnym" - dodał Kraska.

Rząd w połowie stycznia zdecydował, że obostrzenia wprowadzane w wyniku pandemii będą przedłużone do końca tego miesiąca. Obowiązuje m.in. zamknięcie restauracji, które mogą jedynie serwować dania na wynos i dowóz. W sklepach i galeriach handlowych (w których otwarte są tylko niektóre sklepy) obowiązuje możliwość wpuszczania 1 klienta na 15 m kw. Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze oraz hotele dla medyków.

Kraska: mam nadzieję, że szczepienia seniorów ruszą w poniedziałek bez przeszkód

Mam nadzieję, że szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów ruszą w poniedziałek bez przeszkód – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapewnił jednocześnie, że wszyscy chętni seniorzy zostaną zaszczepieni.

Kraska w sobotniej rozmowie w Radiu Zet poinformował, że przyjął już drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Potwierdził, że jako lekarz, który mógł zaszczepić się w grupie zero, jest tym samym jedynym członkiem rządu, który to zrobił.

Wiceminister odniósł się do piątkowych kolejek seniorów do punktów szczepień. W piątek rozpoczęły się zapisy na szczepienie dla osób 70 plus, od tygodnia zapisują się seniorzy powyżej 80 lat. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia tych grup.

Kraska zwrócił uwagę, że problem leży nie w logistyce, tylko w ilości szczepionek, które są zagwarantowane dla Polski w pierwszym kwartale tego roku. "Grupa seniorów jest grupą bardzo zdyscyplinowaną i jak chce się zaszczepić, to chciałaby osobiście do tego punktu dotrzeć. W wywiadach wielokrotnie mówiłem, że można to zrobić przez telefon" - podkreślił wiceminister.

Zapewnił, że daje gwarancje, iż wszyscy chętni seniorzy zostaną zaszczepieni. Wyraził też nadzieję, że szczepienia dla seniorów ruszą w poniedziałek bez przeszkód.

Kraska zapowiedział, że w najbliższym czasie dostawy szczepionek powinny być zwiększone. "My w tej chwili mamy zagwarantowane do końca roku prawie 80 mln szczepionek, które dotrą do Polski. Wszystkim zależy, aby te szczepionki dotarły w jak najszybszym czasie, czyli w pierwszym półroczu" - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że rząd nie oszczędza na szczepionkach. "Kwestia finansów przy zakupie szczepionek nie gra żadnej roli" - oświadczył wiceszef MZ.

Polska realizuje Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 w ramach struktur Unii Europejskiej. W imieniu państw członkowskich zakupy szczepionek od firm farmaceutycznych dokonuje Komisja Europejska, rozdzielając je między państwa członkowskie proporcjonalnie do ich liczby ludności. W połowie stycznia amerykański koncern Pfizer poinformował o przejściowym zmniejszeniu dostaw szczepionki konsorcjum Biontech/Pfizer, wynikającym z konieczności dostosowania linii technologicznych do zwiększonej produkcji preparatu. Ma ono pozwolić na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie w drugim kwartale.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia mogą to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/