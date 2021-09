Kraska: Budżet 2022 nie udźwignie postulatów medyków. Chcemy rozmawiać o realnych podwyżkach

fot. Wojciech Kryński / / FORUM

Realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie - powiedział w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według niego resort chce jednak rozmawiać o ewentualnych realnych podwyżkach i ewentualnej mapie drogowej podwyżek na przyszłe lata.

"Mam nadzieję, że strona protestująca spotka się z nami; porozmawiamy, wyjaśnimy wszystkie ewentualne wątpliwości i pójdziemy do przodu" – powiedział Kraska Polskim Radiu 24.

W ocenie wiceministra postulaty zgłoszone przez komitet protestacyjny są przede wszystkim płacowe i wynoszą ponad 104 mld zł. "To są duże kwoty, na pewno nie do udźwignięcia w przyszłym roku przez budżet ochrony zdrowia. Przypomnę, że ten budżet to 120 mld zł. Chcemy mówić o realnych, ewentualnych podwyżkach i ewentualnie mapie drogowej podwyżek w następnych latach" - przekazał.

"Musimy usiąść i wypracować konkretną metodologię. (...) Pan minister Adam Niedzielski ma wszystkie uprawnienia od pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby rozmowy prowadzić. Nie wiedzę naprawdę powodów, aby się nie spotkać i nie rozmawiać" – podkreślił wiceminister.

"Wydaje się, że protestujący okopali się troszkę w swoim białym miasteczku, może jest to dla nich wygodne, aby ten protest eskalować. Na pewno nikomu to nie służy" – dodał.

Przedstawiciele komitetu protestacyjno-strajkowego nie przyszli we wtorek na spotkanie z Niedzielskim; postulują, aby w rozmowach uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

Kraska przypomniał, że w czwartek planowane jest posiedzenie Zespołu Trójstronnego, na które także zostali zaproszeni przedstawiciele komitetu protestacyjnego. "Zobaczymy, jaka będzie z ich strony reakcja" – powiedział.

Rzecznik rządu: Do czasu doprecyzowania postulatów rozmowy nie wejdą na wyższy etap

Müller w Programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że rząd stopniowo realizuje postulaty podwyższania wynagrodzeń w sferze publicznej, na miarę możliwości. "Zarówno w sferze medycznej, nauczycielskiej czy w sektorze służb mundurowych" - przypomniał.

"W latach 2011-2015, czyli za rządów PO nakłady na służbę zdrowia wzrosły o 14 procent. Natomiast w latach 2015-2020 wzrosły o ponad 50 procent. Widać tę różnicę jeśli chodzi o zwiększenie nakładów" - wskazał.

Jak mówił rząd przyjął ustawę dotyczącą wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Po to też - dodał - jest Polski Ład, aby zwiększyć nakłady na służbę zdrowia "poprzez zwiększenie funduszu zdrowia, sprawiedliwe składki zdrowotne".

"Tylko osoby, które mają złą wolę nie zauważają tych kroków, które zostały już wykonane" - podkreślił.

Pytany, czy premier Mateusz Morawiecki jest gotów spotkać się z protestującymi medykami, Müller zwrócił uwagę, że jest odpowiedni minister, który zajmuje się określonym sektorem. W tym przypadku to szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

"Postulaty, które zostały zgłoszone przez część protestujących, bo przecież nie wszystkich, to są postulaty, które kosztowałyby tylko w przyszłym roku dodatkowo ponad 100 mld zł. Budżet służby zdrowia w tym roku to 120 mld zł, czyli dodatkowe 100 mld zł, oprócz 120 mld zł. Każdy może sobie zadać pytanie, czy taki wzrost rok do roku jest rzeczywiście realny" - powiedział rzecznik rządu.

"Widzę dobrą wolę ze strony wielu środowisk medycznych, natomiast widzę również niestety mniej konstruktywną postawę u części protestujących (...). Do czasu, gdy te postulaty nie zostaną w jakiś sposób faktycznie doprecyzowane to ciężko ministrowi zdrowia rekomendować, aby te rozmowy weszły na wyższy etap" - zaznaczył Müller.

"Białe Miasteczko 2.0" powstało 11 września po sobotniej manifestacji pracowników ochrony zdrowia. W pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich w Warszawie rozstawiono namioty i stoiska, w których stale przebywają protestujący medycy.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego. Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów byłyby ogromny.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl