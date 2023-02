Krakowianie nabici w "Mieszkanie Plus"? Radni interweniują u PFR

Rada Miasta Krakowa przyjęła w środę rezolucję, w której zwróciła się do władz państwa oraz spółki PFR Nieruchomości o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji mieszkańców miasta korzystających z rządowego programu Mieszkanie Plus.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Za rezolucją przedstawioną przez klub radnych "Kraków dla Mieszkańców" zagłosowało 18 radnych, a 13 było przeciw. Nikt się nie wstrzymał.

Radni piszą do PFR

W przyjętym dokumencie radni przypomnieli, że w na terenie Krakowa w ramach programu "Mieszkanie Plus" oddano do użytkowania 481 lokali przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej, do których od września zeszłego roku stopniowo zaczęły się wprowadzać rodziny, inwestując znaczne środki finansowe w wyposażenie mieszkań w składniki ruchome.

„Mając to wszystko na względzie, nie możemy jako Rada Miasta Krakowa nie reagować na docierające do nas liczne głosy dotyczące poważnych wątpliwości, które powstały w wyniku realizacji umów najmu przez podmioty związane z PFR Nieruchomości” - wskazano w rezolucji.

Radni wskazali w przyjętym dokumencie, że krakowianie korzystający z programu "Mieszkanie Plus" zwracają uwagę na wycofanie się z modelu najmu opartego na formule Dojścia Do Własności, który to był przedstawiany w materiałach promocyjnych, broszurach i na stronach internetowych prowadzonych w związku z realizacją programu. „Dla wielu z najemców ta opcja była czynnikiem decydującym przy podejmowaniu decyzji o wynajmie mieszkania od rządowej spółki” - wskazano.

Krakowscy radni zauważyli w rezolucji, że pomimo ustnej deklaracji złożonej przez PFR w ostatnich dniach w sprawie umożliwienia najemcom uzyskania prawa własności do lokali mieszkalnych brak jest konkretów.

„Apelujemy o przejrzystość i transparentność całej procedury i niezbędną korektę w zakresie metodologii obliczania systemu Dojścia Do Własności” - napisano.

Zawyżone opłaty

Według nich pomimo zamrożenia do 2025 roku stawek czynszu wynikającego z umowy najmu instytucjonalnego, w sposób zawyżony naliczane są dodatkowe opłaty eksploatacyjne i administracyjne, co sprawia że łączny koszt najmu zbliża się do stawek rynkowych. „Rada Miasta apeluje, aby znacznemu zwiększeniu uległa wysokość dopłat w ramach programu +Mieszkanie na start+ i była co roku waloryzowana” - wskazano w rezolucji.

Kolejny problem – głosi rezolucja - stanowi opieszałość, z jaką usuwane są wszelkie usterki w lokalach czy błędy konstrukcyjne budynków. Według nich na osiedlu przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie dochodzi do zalewania mieszkań i podtapiania budynków, w efekcie czego nie jest użytkowana hala garażowa.

„Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Krakowa apeluje do Rządu, Sejmu i Senatu RP, a przede wszystkim spółki PFR Nieruchomości o wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawno-finansowych, które pozwolą jak najszybciej rozwiązać problemy, które rodzi realizacja programu Mieszkanie Plus. Zasadnym wydaje się zabezpieczenie odpowiednich środków w polityce finansowej państwa, gdyż problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Krakowa, dotykają również pozostałych lokalizacji inwestycji realizowanych w ramach programu na terenie całej Polski” - konkludują radni w przyjętej rezolucji.

Prezes PFR Nieruchomości odpowiada

Do zarzutów wątpliwości i zarzutów stawianych w rezolucji, a także mieszkańców występujących podczas środowej sesji odniósł się na sali prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk.

Jak podkreślał, mechanizm dojścia do własności jest możliwy i został potwierdzony w ostatnich dniach przez prezesa PFR Pawła Borysa. Zaznaczył, że mechanizm ten poprzedza dwuletnia umowa najmu, po której następuje propozycja dotycząca podpisania umowy notarialnej o dojściu do własności.

„Decyduje o tym rozliczenie końcowe dla inwestycji, a także wyodrębnienie samodzielności lokali i ustanowienie odrębności wieczysto-księgowej, co trwa od kilku miesięcy do nawet ponad roku w zależności od miasta” - wskazał.

Caruk zaznaczył też, że mieszkańcy nie mogą już teraz poznać konkretnych cen za zajmowane mieszania, bo będą one określane w oparciu o wycenę dokonaną tuż przed zaoferowaniem lokalu najemcy.

Prezes ocenił, że konstrukcja budynków w Krakowie jest prawidłowa, ale pojawiają się usterki. Są one – tłumaczył prezes - zgłaszane w ramach gwarancji do usunięcia.

Szef PFR Nieruchomości odnosząc się do zarzutów dotyczących opłat za mieszkania przypomniał, że lokalne w Krakowie zostały wybudowane w ramach rynkowej części programu "Mieszkanie Plus".

„Trudno oczekiwać, że działając w sposób pełni rynkowy i nie korzystając ze środków publicznych zyskamy cenę nierynkową” - mówił prezes i zaznaczył, że ceny wynajmu są bardzo różne w poszczególnych miastach, ale np. w Krakowie są o ok 30 proc. niższe od rynkowej.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ drag/