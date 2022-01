Kraków wprowadzi strefę czystego transportu

Miliony na wymianę pieców węglowych do wzięcia, a zegar tyka. Gdzie i ile można otrzymać?

Od 5 tys. zł w Gdańsku do 15 tys. zł we Wrocławiu i Poznaniu – na takie dopłaty do wymiany pieców na paliwo stałe można liczyć w największych polskich miastach. Do likwidacji „kopciuchów” dopłaca także ministerstwo. Tymczasem w sześciu największych polskich miastach wciąż istnieje ponad 120 tys. pieców. Urządzenia najgorszej klasy mają zniknąć maksymalnie za dwa lata.