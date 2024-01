Kraków stał się wiodącym centrum technologicznym w Europie w ciągu dekady

W ostatniej dekadzie Kraków stał się wiodącym centrum technologicznym w Europie – wynika z raportu o rynku IT w stolicy Małopolski. Przedsiębiorstwa z tego sektora zatrudniają w Krakowie ok. 55 tys. specjalistów.

fot. Francesco Scatena / / Shutterstock

Opublikowany w środę raport „Krakow IT Market Map” został opracowany przez firmę konsultingową MOTIFE przy wsparciu instytucji zrzeszających firmy z sektora biznesowo-technologicznego ASPIRE, ABSL, OMGKRK, a także Krakowskiego Parku Technologicznego.

Badania przeprowadzonego jesienią zeszłego roku. Analizie poddano ponad 320 firm zatrudniających w Krakowie łącznie ok. 100 tysięcy osób, w tym 43,5 tys. specjalistów IT.

Jednym z głównych wniosków raportu jest stwierdzenie, że w ciągu ostatniej dekady Kraków stał się wiodącym centrum technologicznym w Europie i najlepszym wyborem dla nowych inwestycji. Według autorów opracowania na krakowskim rynku IT pracuje ok. 55 tysięcy specjalistów z tej dziedziny.

"Nasze badanie pokazało kilka zaskakujących faktów. Ponad 70 proc. pracowników IT w Krakowie jest zatrudnionych przez firmy spoza UE. Udział kobiet wśród pracowników IT w sektorze finansowym wynosi aż 30 proc." - skomentował wyniki badania prezes MOTIFE Michał Piątkowski.

Według raportu 30 największych pracodawców IT w stolicy Małopolski zatrudnia łącznie 28,1 tys. specjalistów, co stanowi połowę pracowników z tej dziedziny w Krakowie. W Europie Środkowej, Kraków stał się centralną lokalizacją dla światowych korporacji z branży usług biznesowych i technologii – wskazano.

Kluczową rolę w rozwoju rynku pracy w branży informatycznej i telekomunikacyjnej – głosi raport – od 2000 roku odgrywają globalne korporacje, takie jak HSBC, Aptiv, EPAM Systems czy Cisco, ale do miasta przybywa coraz więcej nowych firm z tej branży. W ciągu ostatnich pięciu lat do stolicy Małopolski wprowadziły się 63 nowe firmy zatrudniające więcej niż 10 specjalistów IT każda. To o 66 proc. więcej w porównaniu z poprzednim okresem 2013-2017.

Przedstawione statystki wskazują, że 38 proc. specjalistów IT w Krakowie pracuje w firmach amerykańskich, 17 proc. w polskich, a 11 proc. w firmach z UE (z wyłączeniem naszego kraju).

Trzy największe branże zatrudniające specjalistów IT to: IT Consulting & Services (27 proc. zatrudnienia), finanse (16 proc.) i oprogramowanie (15 proc.).

MOTIFE przeprowadziło także badanie, w którym 84 firmy podzieliły się swoimi danymi na temat kobiet w branży IT. W sumie kobiety stanowią w nich 26 proc. kadry. Autorzy wskazali, że średni udział kobiet w zatrudnieniu w IT jest zauważalnie wyższy w branży finansowej niż w branżach tradycyjnie skoncentrowanych na IT, takich jak oprogramowanie oraz doradztwo i usługi IT. Największym pracodawcą w tej kategorii jest HSBC, który zatrudnia w Krakowie 820 specjalistek IT.(PAP)

rgr/ amac/