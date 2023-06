Kraków przyciąga branżę IT jak magnes, a pracy ciągle przybywa

Kraków pozostaje znaczącym ośrodkiem dla globalnej branży IT – wskazuje raport o rynku IT w stolicy Małopolski. Firmy z tego sektora zatrudniają w Krakowie ok. 55 tys. specjalistów, a w ciągu ostatniego roku przybyło tam ok. 40 międzynarodowych podmiotów.

fot. Daniel Turbasa / / Shutterstock

Tegoroczny raport „Krakow IT Market Report” został opracowany przez firmę konsultingową MOTIFE oraz stowarzyszenie ASPIRE, zrzeszające firmy z sektora biznesowo-technologicznego w Krakowie.

Wśród głównych wniosków raportu na 2023 rok znalazło się stwierdzenie, że stolica Małopolski pozostaje znaczącym ośrodkiem dla globalnej branży IT a to, gdzie ulokowany jest biznes ma znaczenie dla sukcesu firmy. „Niektóre miejsca są równiejsze od innych. A Kraków jest jednym z nich" – skomentował Andrew Hallam, sekretarz generalny ASPIRE.

Według prezesa MOTIFE Michała Piątkowskiego obserwacje zawarte w tegorocznej edycji raportu o rynku IT w Krakowie wskazują na ciągłe dojrzewanie sektora IT w tym mieście. „Stolica Małopolski, niegdyś będąca lokalnym ośrodkiem, osiągnęła pozycję jednego z najatrakcyjniejszych miast na mapie specjalistów IT w Europie” - ocenił.

Według autorów raportu pozycja Krakowa na rynku IT pozostaje silna pomimo zmian, jakie wniosła popularyzacja pracy zdalnej i hybrydowej w związku z pandemią.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, cytowany w podsumowaniu raportu, wskazał na atrakcyjność miasta dla firm i mieszkańców. „Promując innowacyjność oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Kraków będący równocześnie świetnym miejscem do życia, przyciąga biznes, inwestorów i nowych mieszkańców” - zaznaczył.

Według opracowania w Krakowie pracuje ok. 55 tys. specjalistów IT, co stanowi znaczącą część z 360 tys. osób zatrudnionych w tym sektorze w Polsce. Liczba ta rośnie z roku na rok o około 10 proc.

W stolicy Małopolski – wskazano - pojawiło się w ostatnim roku ok. 40 nowych międzynarodowych firm, w tym Volvo, First Advantage czy Kaseya, czyli dwukrotnie więcej niż w roku 2021. W tym samym okresie zarejestrowano również 40 ukraińskich spółek informatycznych, które przeniosły się tam z powodu wojny.

„Przyczynia się to do zwiększenia różnorodności sektora technologicznego Krakowa” - oceniają autorzy opracowania.

Z raportu wynika że największym pracodawcą w sektorze IT w Krakowie jest HSBC z branży finansowej, który zatrudnia 2,5 tys. specjalistów. Poza tym w gronie pięciu największych pracodawców IT znajdują się: Comarch, Aptiv, EPAM Systems i Motorola Solutions – łącznie firmy te zatrudniają ponad 10 tys. pracowników IT.

Stolica Małopolski – zauważono w raporcie - nadal przyciąga gigantów technologicznych, czego przykładem jest firma Google, która po kilku latach nieobecności otworzyła tam znów swoje biuro, gdzie rozwija platformę Google Cloud.

Ponadto w Krakowie tworzy swoje oprogramowanie 19 międzynarodowych firm o statusie jednorożca, czyli prywatnych firm IT wycenianych na ponad miliard dolarów, tym samym jeszcze mocniej podkreślając atrakcyjność miasta jako ośrodka technologicznego.

Raport wskazuje również na wzrost oczekiwań płacowych w branży IT o ok. 15 proc. w 2022 roku, spowodowany w dużej mierze wysoką inflacją w Polsce i na świecie. Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto dla nowo zatrudnionych programistów średniego szczebla wynosi ok. 19 tys. zł. „Tendencja ta jednak wydaje się spowalniać w 2023 roku” - zauważono.

autor: Rafał Grzyb