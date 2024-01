Tylko 3 proc. firm jest gotowych na zmiany w fakturowaniu

Od 1 lipca 2024 r. wchodzi obowiązek e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Przedsiębiorcy apelują o zmianę daty, ale Ministerstwo Finansów nie zamierza odraczać terminu wejścia w życie nowych przepisów. Obecnie tylko 3 proc. firm deklaruje pełną gotowość do obsługiwania dokumentów za pośrednictwem KSeF.

fot. megaflopp / / Shutterstock

W połowie roku na przedsiębiorców czekają spore zmiany w zakresie fakturowania. Od 1 lipca osoby prowadzące działalność będą musiały za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur wystawiać faktury ustrukturyzowane dokumentujące sprzedaż. Każdy dokument otrzyma indywidualny numer. Z badania firmy doradczej Crowe i kancelarii TGC Corporate Lawyers "Największe wyzwania firm związane z KSeF" wynika, że obecnie 3 proc. deklaruje pełną gotowość do korzystania z obowiązkowego KSeF, a 37 proc. badanych jest do nowego obowiązku przygotowana częściowo. Natomiast 60 proc. firm wciąż nie zaczęło przygotowań do wdrożenia e-faktur.

Rzecznik apeluje o przesunięcie daty wejścia w życie nowego obowiązku

Jeszcze w grudniu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował do Ministra Finansów o przesunięcie w czasie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Reklama

– Nasz postulat dla nowego rządu to dłuższe vacatio legis dla rozwiązań podatkowych. Koniec z wdrażaniem zmian z kwartału na kwartał. Oczekujemy przynajmniej dwóch-trzech lat, by przygotować się na zmiany (...) Chcemy uniknąć chaosu, a niestety wdrożenie KSeF w najbliższych miesiącach będzie się z tym wiązać. Widzimy sporo znaków zapytania. Przedsiębiorcy nie są gotowi merytorycznie do wprowadzenia zmian, brakuje podmiotów szkolących w tym zakresie, nie wszyscy zdążyli sprzętowo i strukturalnie przygotować się do wdrożenia systemu – skomentowała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej oraz dodała, że przedsiębiorcy nie są przeciwni zmianom, ale doświadczenie Polskiego Ładu każe ostrzegać, gdy biznes nie jest gotowy na wdrażanie nowych rozwiązań.

Ministerstwo Finansów nie planuje wydłużać terminu

Wydział Prasowy Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów poinformował 9 stycznia 2024 r., że w chwili obecnej nie są prowadzone w resorcie prace nad przesunięciem terminu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur, podała redakcja Biuletynu VAT.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2024. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2024 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Obecnie, od początku 2022 roku przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Za pośrednictwem udostępnionych przez Ministerstwo Finansów narzędzi dostępne jest testowe środowisko, w którym można wystawiać faktury elektroniczne. Cześć firm oferujących programy komercyjne również zintegrowały swoje środowiska z Krajowym System e-Faktur. W takim przypadku przedsiębiorca powinnien sprawdzić, czy za dodatkową usługę trzeba zapłacić, czy jest dostępna w ramach obowiązujące licencji/pakietu.

Średnio od kilku do kilkunastu faktur miesięcznie

Według Info Monitora, polskiego biura informacji gospodarczej, przedsiębiorcy prowadzący JDG wystawiają średnio od kliku do kilkunastu faktur miesięcznie. Jednak są sektory, takie jak transport, usługi czy branża budowlana, w których te wartości są znacznie wyższe, niezależnie od rozmiaru samego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie KSeF może wymagać inwestycji, zwłaszcza dla firm generujących dużo faktur – wszystkie dokumenty będą musiały być wystawiane w formie cyfrowej. Ręczne wprowadzanie dokumentów do systemu byłoby czasochłonne i kosztowne (za czas pracy osoby, która się tym zajmuje, przedsiębiorca również musiałby zapłacić). Wystawianie papierowych faktur w większości przypadków będzie też nieopłacalne, ponieważ każdy dokument będzie musiał posiadać swoją elektroniczną wersję.

– Gdy dokumentów jest wiele, po wprowadzeniu obowiązku korzystania z KSeF ręczne wprowadzani ich do systemu będzie wręcz niemożliwe. Duże przedsiębiorstwa, które już korzystają z cyfrowych dokumentów, łatwiej dostosują się do tych zmian. Mniejsze będą musiały poszukać takich rozwiązań, które pozwolą im wypełniać obowiązki związane z KSeF bez dodatkowych nakładów czasu i pracy. Przedsiębiorcy powinni już teraz rozważyć skorzystanie ze specjalnej platformy do wystawiania faktur, która będzie zintegrowana z systemem Ministerstwa Finansów. Może to wymagać modyfikacji w systemie zarządzania zasobami firmy (ERP) – komentuje Tomasz Spłuszka, Principal Value Engineer w firmie OpenText.

Badanie firmy doradczej Crowe i kancelarii TGC Corporate Lawyers "Największe wyzwania firm związane z KSeF" zostało przeprowadzone pod koniec listopada 2023 r. wśród 130 firm (mikro, małych, średnich i dużych).

DF