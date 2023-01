Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej za 5 mld zł

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Projekt przewiduje m.in., że poszczególne etapy leczenia onkologicznego będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

O przyjęciu projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej minister zdrowia poinformował na wtorkowej konferencji prasowej.

Projekt przewiduje, że podmioty lecznicze spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie utworzą Krajową Sieć Onkologiczną.

Sieć ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

W informacji w wykazie prac rządu informowano, że strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.

Ponad 5 mld zł przeznaczonych wyłącznie na Narodową Strategię Onkologiczną

"Krajowa Sieć Onkologiczna to jest element naszego inwestowania w służbę zdrowia, a poziom tego inwestowania jest absolutnie bez precedensu. Bijemy naszych poprzedników (poprzedni rząd – PAP) na głowę" – powiedział podczas konferencji prasowej szef rządu.

"Dzisiaj, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, spinamy wszystkie elementy razem po to, aby jak najlepiej zaangażowany był ten 10-letni budżet na leczenie nowotworów" – dodał.

Zaznaczył, że ponad 5 mld zł zostanie przeznaczonych tylko i wyłącznie na Narodową Strategię Onkologiczną. "Oczywiście nie są to wszystkie wydatki na onkologię" – podkreślił.

"Wczesne wykrywanie i wczesne leczenie to także mniejsze obciążenie służby zdrowia. Wiadomo, że w tym wszystkim co robimy (...), najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest pacjent i jego rodzina" – mówił.

"Ale też wiemy, że im więcej pieniędzy będziemy mogli zaoszczędzić na różnych etapach leczenia nowotworów, tym więcej będziemy mogli przeznaczyć na leczenie tych najbardziej istotnych, wczesnych etapów leczenia nowotworów" – dodał.

Zapewnił, że reforma leczenia onkologicznego to jeden z kroków rządu, aby Polacy byli lepiej i skuteczniej leczeni.

"Nasz cel to Polska, w której nowotwory są wykrywane jak najwcześniej, a pacjenci leczeni są skutecznie i komfortowo" – powiedział.

"Chcemy, aby każdy pacjent onkologiczny był spokojny, że diagnoza na najwcześniejszym etapie oznacza jak najwyższe szanse wyleczenia z tej straszliwej choroby, a nie oznacza zakończenia życia. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej wdrażać kolejne etapy tego wielkiego programu Narodowa Strategia Onkologiczna i Krajowa Sieć Onkologiczna" – podsumował.

Premier: Będziemy starali się by projekt dot. KSO jak najszybciej trafił do Sejmu

"Będziemy starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu; jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie" - oświadczył premier Morawiecki.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kwestii pilotażu, oświadczył, że został on przedłużony do końca pierwszego kwartału. "Ale nie dlatego, że zakładamy, że tak późno wejdzie w życie ustawa" - zaznaczył.

"Przedłużyliśmy ten pilotaż, aby ośrodki, które realizowały opiekę nad pacjentem onkologicznym, zgodnie z tymi standardami, które są zawarte w projekcie ustawy, nie musiały na tę chwilę do uchwalenia ustawy przestać realizować świadczenia zgodnie z tymi założeniami" - wyjaśnił Niedzielski.

Premier: Rocznie około 180 tys. Polaków otrzymuje diagnozę o nowotworze złośliwym

Szef rządu na konferencji prasowej podkreślił, że "nowotwory to seryjny zabójca w Polsce, który zbiera bardzo śmiertelne żniwo". Jak wskazał, rocznie około 180 tys. Polaków otrzymuje diagnozę o nowotworze złośliwym.

Premier zwrócił uwagę, że w leczeniu najważniejsze jest wczesne wykrycie choroby.

"Musimy jeszcze więcej wysiłków włożyć w profilaktykę, w jak najwcześniejsze wykrywanie nowotworów. Tak jak rolą naukowców i lekarzy jest opracowywanie skutecznych metod leczenia, tak rolą państwa i rządu jest zbudowanie systemu, aby ta wiedza i lekarstwa mogły być we właściwy sposób, na najwłaściwszym, etapie zastosowane" – powiedział premier Morawiecki.

"Zależy nam na tym, aby poprzez wdrożenie projektu ten dostęp do leczenia był jak najbardziej sprawiedliwy i równomierny na terytorium całego kraju – dodał.

Szef rządu wskazał, że wciąż dużym problemem jest wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie. "Ten czynnik ma być centralnym punktem całego naszego programu pod tytułem Krajowa Sieć Onkologiczna" – podkreślił.

Zapewnił, że rząd chce wdrożyć projekt jak najszybciej.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno starzenie się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia.

Autorzy: Karolina Kropiwiec, Aleksandra Kiełczykowska, Rafał Białkowski, Katarzyna Herbut

